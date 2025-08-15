< sekcia Ekonomika
Analytik: Vývoj cien ropy môže zmeniť samit Trumpa s Putinom
Situáciu podľa neho komplikuje fakt, že ešte pred pár dňami Donald Trump ostro varoval Indiu vo veci opätovného zvýšenia ciel, pokiaľ bude pokračovať v nákupe ruskej ropy.
Bratislava 15. augusta (TASR) - Ceny ropy sa v uplynulom týždni dostali na najnižšie úrovne za posledné dva mesiace. Ropa zostáva však naďalej mimoriadne citlivá na geopolitické udalosti. Investori aktuálne s napätím sledujú plánované stretnutie prezidentov Donalda Trumpa a Vladimira Putina na Aljaške, ktoré by mohlo priniesť zásadný obrat v otázke sankcií na ruskú ropu. Informoval o tom v piatok analytik finančných trhov XTB Matej Bajzík.
„Ak by sa podarilo dosiahnuť dohodu, otvorilo by to cestu k obnoveniu širšieho exportu ruskej ropy na globálne trhy, čo by mohlo znížiť ceny, no zároveň by to mohlo znamenať aj nové finančné zdroje pre ruské vojenské operácie,“ priblížil analytik.
Situáciu podľa neho komplikuje fakt, že ešte pred pár dňami Donald Trump ostro varoval Indiu vo veci opätovného zvýšenia ciel, pokiaľ bude pokračovať v nákupe ruskej ropy. India pritom odoberá približne 40 % ruskej produkcie a prípadné obmedzenie tohto odberu by zásadne narušilo financovanie vojny Moskvy, vysvetlil Bajzík.
Ak rokovania zlyhajú, na stole je podľa neho zavedenie ďalších sankcií a sekundárnych ciel voči krajinám, ktoré ruskú ropu stále kupujú. To by mohlo, naopak, spôsobiť prudký nárast cien ropy na svetových trhoch, zdôraznil Bajzík.
Analytik zároveň dodal, že OPEC+ už v septembri plánuje uvoľniť na trh ďalších 2,2 milióna barelov denne, čo by mohlo zvýšiť globálnu ponuku a vytvoriť tlak na pokles cien. Navyše, americké zásoby ropy vzrástli približne o 3 milióny barelov, čo signalizuje spomalenie dopytu v USA, skonštatoval Bajzík.
