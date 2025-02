Analytik: Vývoj cien ropy ovplyvnil telefonát Trumpa s Putinom

Bratislava 14. februára (TASR) - Najvýraznejší vplyv na vývoj cien ropy v uplynulom týždni mal telefonát Donalda Trumpa s Vladimirom Putinom a Volodymyrom Zelenskym o vojne na Ukrajine a možných mierových dohodách. Tento vývoj viedol k zníženiu rizikových prirážok na rope, čo spôsobilo približne dvojpercentný pokles cien. Vo všeobecnosti zaznamenali ceny pohonných látok na Slovensku v minulom týždni iba mierny vývoj. Informoval o tom v piatok analytik finančných trhov XTB Marek Nemky.



"Negatívnu náladu na trhu podporili aj americké údaje o inflácii, ktoré naznačili výraznejší rast jadrovej inflácie. Obchodníci preto začali znovu prehodnocovať možné kroky americkej centrálnej banky. Vyššie úrokové sadzby po dlhší čas by mohli tlmiť spotrebu v USA, čo by znížilo dopyt po rope a prispelo k ďalšiemu poklesu cien. K tlaku na pokles prispeli aj údaje o zásobách ropy v USA, ktoré vzrástli o 4,1 milióna barelov, čo prekonalo očakávania analytikov," priblížil Nemky.



Napriek tomu sa však ceny ropy držali na úrovniach z predchádzajúceho týždňa, pričom dôvodovom bol podľa analytika vzostup cien na začiatku týždňa, spôsobený obavami z možných sankcií na iránsku ropu a potenciálnym zákazom vývozu ruského benzínu, ktorého cieľom je stabilizácia domácich cien pred obdobím sejby plodín.



Veľkoobchodné ceny benzínu mali zaznamenať rast, ktorý podľa odborníka spôsobili obavy z možných reštrikcií na ruský vývoz a očakávaním vyššieho dopytu. To by mohlo podľa neho naznačovať, že ceny benzínu môžu v najbližších týždňoch pokračovať v raste. Naopak, veľkoobchodné ceny nafty zostávajú takmer nezmenené, čo signalizuje stabilitu aj na maloobchodných trhoch, doplnil Nemky.



"Výhľad na ďalšie mesiace naznačuje skôr rast cien pohonných látok. Sezónny vývoj cien ropy, súčasné relatívne nízke úrovne a postupný príchod motoristickej sezóny vytvárajú potenciálne podmienky na ďalší rast cien ropy. Na druhej strane by však ceny mohli ovplyvniť faktory, ako je pokles geopolitickej rizikovej prirážky alebo zvýšenie ponuky zo strany OPECu, prípadne slabší dopyt, ktorý by zatlačil aj na marže rafinérií, čo by mohlo prispieť k miernemu tlaku na zníženie maloobchodných cien," uzavrel analytik.