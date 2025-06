Analytik: Vývoj ekonomiky do nasledujúcich mesiacov zostáva opatrný

Bratislava 27. júna (TASR) - Ekonomická nálada na Slovensku v júni pokračovala v oslabovaní, hoci tempo poklesu sa spomalilo. Zhoršenie v priemysle zatienilo mierny optimizmus v ostatných sektoroch. Naďalej pretrváva pesimizmus podnikateľov i spotrebiteľov, pričom vývoj do nasledujúcich mesiacov zostáva opatrný, najmä vzhľadom na slabý zahraničný dopyt a pretrvávajúcu neistotu v kľúčových odvetviach priemyslu. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank, v komentári k údajom o júnovom ekonomickom sentimente, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



„Situácia bude pravdepodobne negatívna počas väčšiny leta a až bližšie informácie čo sa týka ďalších úsporných opatrení vlády môžu byť pomyselným jazýčkom na váhe pretrvávajúceho marazmu a obnovy ekonomiky. Sekundovať tomu bude aj situácia v eurozóne, ktorá je naďalej závislá od obchodných rozhodnutí USA. Pokiaľ nepríde ku konsenzu, ktorý by zabezpečil na dlhšie obdobie ujasnenie výšky ciel, západné ekonomiky nás budú viditeľne obmedzovať v potenciáli rastu,“ dodal Boháček.



ŠÚ SR informoval, že ekonomická nálada na Slovensku sa zhoršila aj v júni. Indikátor ekonomického sentimentu (IES) klesol o 0,7 bodu na úroveň 96, čo je najnižšia hodnota od októbra 2023. K celkovému poklesu došlo vplyvom negatívnejších hodnotení v priemysle. Podnikatelia v stavebníctve, obchode a službách, ako aj spotrebitelia prejavili síce v porovnaní s minulým mesiacom optimizmus, avšak len veľmi nepatrný. Oproti minulému roku sa ekonomická nálada zhoršila o 11,1 bodu a zaostáva aj za dlhodobým priemerom o 10 bodov.