Analytik: Vývozy v júli korigovali júnový pokles, bilancia zostáva def

Bratislava 8. septembra (TASR) - Vývozy v júli korigovali júnový pokles, bilancia však ostáva deficitná. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom júlového zahraničného obchodu, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Zahraničný obchod ostával v jemnom deficite aj v júli. Čísla posledného mesiaca však predsa len naznačujú oživenie obratu po slabom júni. To však najskôr bude mať len krátke trvanie. Navyše, údaje počas letných dovolenkových mesiacov už tradične skresľuje nerovnomerné rozloženie celozávodných dovolenie. Vierohodné závery je tak preto možné robiť až po zverejnení augustových čísel," priblížil.



Akokoľvek, bilancia slovenského zahraničného obchodu stále zápasí s vysokými dovoznými cenami, najmä energetických surovín i úzkymi hrdlami v globálnych subdodávateľských reťazcoch, ktoré bránia plne využiť domáce exportné kapacity a prinášajú aj zvýšenú volatilitu do mesačných čísel exportu i produkcie, predovšetkým v kľúčovom automobilovom priemysle.



Bilancia zahraničného obchodu by sa podľa Koršňáka mohla začať stabilnejšie zlepšovať až po významnejšom a stabilnejšom odznení tzv. úzkych hrdiel najmä v automobilovom priemysle. "Predpokladáme, že úzke hrdlá súvisiace s výpadkom komponentov z Ukrajiny už automobilky z veľkej časti vyriešili, v druhej polovici roka by sa mohli čiastočne uvoľniť aj úzke hrdlá v dodávkach čipov," myslí si analytik UniCredit Bank.



Návratu k prebytkom však podľa neho budú stále brániť vysoké ceny energetických surovín, ktoré budú zdvíhať nominálne dovozy a na prelome rokov pravdepodobne aj oslabený externý dopyt v dôsledku energetickej krízy v Európe, či výpadky vývozov časti energeticky náročných odvetví, ako kovy, chémia. "Očakávame preto, že bilancia zahraničného obchodu ostane deficitná počas celého tohto i väčšiny toho budúceho roka," dodal Koršňák.



ŠÚ SR informoval, že celkový vývoz tovaru zo Slovenska dosiahol v júli 2022 podľa predbežných výsledkov hodnotu 8 miliárd eur, pri medziročnom raste o 18,5 %. Aj celkový dovoz tovaru sa zvýšil podobným tempom, a to o 18,6 % na 8 miliárd eur. Saldo zahraničného obchodu bolo v júli tohto roka pasívne v objeme 26,6 milióna eur.