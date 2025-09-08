< sekcia Ekonomika
Analytik: Vývozy zo SR sa budú spamätávať len veľmi pomaly
Bude ich stále brzdiť slabý a len pomaly sa zotavujúci externý dopyt, najmä na „domácom“ európskom trhu, či vyššie (hoci od augusta čiastočne znížené) americké clá na autá.
Autor TASR
Bratislava 8. septembra (TASR) - Vývozy zo Slovenska sa budú spamätávať len veľmi pomaly, keď ich bude stále brzdiť slabý a len pomaly sa zotavujúci externý dopyt, najmä na „domácom“ európskom trhu, či vyššie (hoci od augusta čiastočne znížené) americké clá na autá. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o júlovom zahraničnom obchode, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Na druhej strane, vývozy áut by mali byť podporené investičným a modelovým cyklom domácich závodov automobiliek. Investičné vývozy by smerom k záveru roka mohli vykazovať známky oživenia pod vplyvom uvoľnenej menovej politiky Európskej centrálnej banky, ktorá by postupne mala zdvíhať aj dopyt po investičných tovaroch v eurozóne. V závere roka by sa teda prebytky zahraničného obchodu mali, podľa našich očakávaní, stabilizovať jemne nad úrovňou 1 % hrubého domáceho produktu, teda blízko súčasnej úrovne,“ spresnil.
Doplnil, že počas leta dynamiku vývoja priemyslu a zahraničného obchodu ovplyvňujú predovšetkým celozávodné dovolenky, avšak v priemere by zahraničný obchod mal ostávať prebytkový. Prispieť by k tomu mal predovšetkým slabší domáci spotrebný dopyt, ktorý bude tlmený fiškálnou konsolidáciou.
ŠÚ SR informoval, že zo Slovenska sa v júli 2025 podľa predbežných výsledkov vyviezol tovar v hodnote 8,4 miliardy eur, čo predstavuje medziročný rast o 3 %. Dovoz tovaru stúpol o 1,1 % na 8,2 miliardy eur. Obe hodnoty však klesli na tohtoročné minimum. Zahraničný obchod dosiahol prebytok v objeme 246,5 milióna eur, v medziročnom porovnaní bolo saldo vyššie o 153,8 milióna eur.
