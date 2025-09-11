< sekcia Ekonomika
Analytik: Zahraničná klientela bude zvyšovať tržby hotelov rýchlejšie
ŠÚ SR vo štvrtok informoval, že ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku navštívilo v júli tohto roka 667.000 hostí.
Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Zahraničná klientela bude zvyšovať tržby zariadení cestovného ruchu rýchlejšie ako domáca. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank, v komentári k údajom o júlovom cestovnom ruchu, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„V dlhodobejšom horizonte očakávame, že zahraničná klientela bude navyšovať tržby rýchlejšie ako domáca, ktorá bude musieť byť úspornejšia vzhľadom na aktuálnu ekonomickú situáciu. Negatíva bude kompenzovať schéma rekreačných poukazov, ale iba do určitej miery,“ spresnil analytik.
Poznamenal, že začiatok letných prázdnin bol z hľadiska návštevnosti pozvoľný, najmä v dôsledku menej priaznivého počasia, ale k opatrnosti prispeli aj počiatočné obavy z nákaz na kúpaliskách či obozretnosť v súvislosti s výskytom medveďov. Celkovo však čísla potvrdzujú dynamiku rastúceho trendu, hoci prekonanie rekordných rokov pred pandémiou je v niektorých ukazovateľoch a regiónoch dlhšie, ako sa pôvodne očakávalo.
„Prvé zhodnotenie za august vyzerá však optimistickejšie. Pre sektor je pozitívne je vnímaný dotačný program na podporu cestovného ruchu v objeme 19 miliónov eur, ktorý by mohol pomôcť najmä menej rekreačne rozvinutým regiónom,“ dodal Boháček.
ŠÚ SR vo štvrtok informoval, že ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku navštívilo v júli tohto roka 667.000 hostí. Bolo to o 1,2 % menej ako v rovnakom období minulého roka a súčasne o 6,4 % menej v porovnaní s cestovateľsky najúspešnejším júlom 2019. Aktuálna návštevnosť bola približne o 45.000 ubytovaných hostí nižšia ako tesne pred pandémiou, teda v rekordnom roku 2019.
