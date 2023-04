Analytik: Zákaz spaľovacích motorov bude mať minimálny vplyv na klímu

Bratislava 20. apríla (TASR) - Zákaz výroby nových áut so spaľovacím motorom po roku 2035 nie je správne rozhodnutie, prieči sa slobodnému trhu a nedosiahne ciele, o ktoré sa snaží, teda podstatné zníženie skleníkových plynov (SP) a zastavenie globálneho otepľovania. V podcaste Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) Otvorene o plyne o tom hovoril analytik J&T banky Stanislav Pánis.



"Emisie SP cestnej dopravy v EÚ tvoria asi necelých 20 % všetkých SP EÚ, lenže podiel SP z krajín EÚ vo svete nedosahuje ani 10 %, číže keď si to vynásobíme, tak cestná doprava v EÚ nepredstavuje ani dve percentá všetkých vypustených SP vo svete. Inak povedané, ak by sme hneď zajtra vymenili všetky spaľovacie autá za elektrické, tak objem SP vo svete zásadne nepoklesne a neprispeje to k spomaleniu globálneho otepľovania," uviedol Pánis.



Konštatoval, že Európa sa zbavuje závislosti na fosílnych zdrojoch z Ruska za cenu závislosti od Číny, ktorá je dominantný výrobca a dodávateľ solárnych panelov vo svete. "Čiže my si zaplatíme neekologickú ťažbu vzácnych kovov niekde mimo Európy, následne ich sem dovezieme a budeme sa tváriť, že Európa je uhlíkovo neutrálna, ale len za cenu toho, že v inej časti sveta tie emisie ešte viac stúpnu. To je z môjho pohľadu trošku environmentálne pokrytectvo," dodal Pánis.



Analytik J&T Banky priblížil, že poprední ľudia z oblastí priemyslu, finančníctva a energetiky sa zhodujú, že fosílne palivá budeme potrebovať ešte niekoľko dekád. "Práve vďaka nim bol umožnený ten veľký rozvoj spoločnosti, rast životnej úrovne a okrem iného aj vďaka fosílnym palivám klesla úmrtnosť, či sme dokázali predchádzať rôznym prírodným katastrofám, vďaka tomu, že sme si prispôsobili prírodu na ten obraz, ktorý človek najviac potrebuje," uviedol Pánis.



"Európa síce dosiahne dajme tomu aj podstatné zníženie SP alebo aj uhlíkovú neutralitu do roku 2050, ale bude to mať vplyv na celkové emisie skleníkových plynov asi tak ako ihla v kope sena, takmer žiadny. Klimatickú zmenu a otepľovanie planéty to nezastaví," uzavrel Pánis.