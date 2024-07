Analytik: Zastavenie dodávok od Lukoilu môže mierne destabilizovať trh

Bratislava 26. júla (TASR) - Zastavenie dodávok ropy od ruskej spoločnosti Lukoil môže mierne destabilizovať trh s palivami a stáť za vyššími cenami napriek pozitívnemu vývoju na trhu s ropou. Uviedol to analytik finančných trhov spoločnosti XTB Marek Nemky.



"Napriek tomu v súčasnosti nedokážeme odhadnúť, aký to bude mať dosah, keďže v súčasnosti prebiehajú rokovania s ukrajinskou stranou. Generálny riaditeľ Naftogazu sa taktiež vyjadril, že objemy, ktoré prúdia cez ropovod, sú napriek odstaveniu Lukoilu rovnaké, čo by naznačovalo alternatívnych dodávateľov, ako Rosnefť, Tatnefť alebo Gazprom Nefť, ktorí už aj predtým do oblasti (Maďarsko a SR, pozn. TASR) ropu dodávali," priblížil.



V súčasnosti ešte podľa Nemkyho stále klesajú aj veľkoobchodné ceny palív v Rotterdame, čo indikuje možné pokračovanie poklesu cien palív aj na slovenských čerpacích staniciach. "Taktiež nevidíme ani vyššie ceny palív na čerpacích staniciach, čo naznačuje, že zatiaľ problémy s nedostatkom palív nenastali. Výhľad na ďalší týždeň tak ostáva stále pozitívny, avšak bol by som príliš opatrný do ďalších týždňov, keďže riziká nedostatku sa môžu kedykoľvek materializovať," dodal analytik XTB.