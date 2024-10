Analytik: Záujem investorov potvrdzuje pozíciu SR pri financovaní dlhu

Bratislava 22. októbra (TASR) - Slovensko sa vďaka relatívne štedrej cenovej politike a dobrému načasovaniu aukcií štátnych dlhopisov najmä v prvej polovici roka nachádza aktuálne v komfortnej situácií, keď sú potreby tohtoročného financovania štátu takmer pokryté. Potvrdila to aj pondelková (21.10.) aukcia, v ktorej si Slovensko požičalo 446 miliónov eur, zhodnotil analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš. Pod jej dobrý výsledok sa podľa neho podpísali aj vládou predstavené konsolidačné opatrenia.



O pohodlnej pozícií SR na finančných trhoch svedčí podľa analytika aj fakt, že celkový dopyt investorov bol oproti akceptovanému objemu viac ako 4,5-násobný. Najväčší, viac ako 6-násobný záujem pritom prejavili o dlhodobé dlhopisy, ktoré budú splatné v rokoch 2034 a 2036.



"Zvýšený záujem práve o dlhé splatnosti reflektuje snahu investorov využiť možnosť vyšších výnosov, keďže Európska centrálna banka (ECB) v minulom týždni opäť mierne uvoľnila svoju menovú politiku a očakáva sa, že jej uvoľňovanie bude pokračovať aj naďalej. To sa pochopiteľne prejaví v cene peňazí, resp. výške výnosov, ktorú si budú vedieť investori v nasledujúcom období vypýtať," vysvetlil Kočiš.



Zároveň očakáva, že uvoľnenejšia menová politika bude mať za následok aj čiastočnú korekciu rizikovej prirážky slovenských voči nemeckým dlhopisom. Riziková prirážka 10-ročných dlhopisov sa už dostala pod úroveň 110 bázických bodov a je teda približne o 12 bodov nižšia v porovnaní s priemerom posledných 12 mesiacov, vyčíslil analytik.



"Aj ohlásená konsolidácia by mala ďalej pozitívne ovplyvňovať výšku rizikovej prirážky. Záležať bude ešte od hodnotenia ratingových agentúr, ktoré možno očakávať v horizonte dní, resp. niekoľkých týždňov," avizoval Kočiš. V ďalších mesiacoch tak bude podľa neho výnosy slovenských štátnych dlhopisov okrem očakávaného pozitívneho vývoja sadzieb ECB ovplyvňovať najmä dôvera investorov v rast a udržateľnosť slovenskej ekonomiky.



Ako v pondelok informovala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL), Slovensko si v októbrovej aukcii štátnych dlhopisov požičalo 446 miliónov eur. Predalo pritom štyri druhy dlhopisov s termínom splatnosti od roku 2028 do roku 2036. Priemerný ročný výnos v akceptovaných ponukách sa pohyboval od 2,4784 % do 3,5096 %.