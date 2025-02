Analytik: Záujem Slovákov o dlhopisy rastie

Bratislava 6. februára (TASR) - Ľudia na Slovensku čoraz viac investujú do dlhopisov. Ku koncu septembra minulého roka v nich mali celkovo viac ako 4,3 miliardy eur, pričom medziročne táto suma narástla o pol miliardy eur. Aj tento rok pravdepodobne ostanú dlhové cenné papiere v hľadáčiku investorov, vplyv na to bude mať najmä znižovanie úrokových sadzieb a inflácia, predpokladajú analytici Across Private Investments.



"Dlhopisy sú obľúbené pre ich schopnosť poskytovať stabilný výnos a znižovať celkové kolísanie portfólia. V prospech dlhopisových riešení naviac hovorí aj uvoľňovanie menovej politiky a znižovanie úrokových sadzieb zo strany Európskej centrálnej banky (ECB), čo vytvára optimálne prostredie pre zafixovanie si vyššieho výnosu na dlhšiu dobu," vysvetlil analytik správcovskej spoločnosti Dominik Hapl.



Poukázal na to, že termínované vklady v bankách ponúkajú garantovaný výnos, no ten často nestačí napríklad na prekonanie miery inflácie. Ďalšie očakávané zníženie úrokových sadzieb ECB sa v priebehu roka premietne aj do nižšieho úročenia termínovaných vkladoch. Investičné riešenia, medzi nimi aj dlhopisy, predstavujú podľa analytika príležitosť, ktorá môže priniesť vyšší výnos a lepšiu ochranu pred stratou kúpnej sily. Pripomenul, že v minulom roku si korporátne dlhopisy pripísali 7 %, európske dlhopisy s vysokým výnosom zhodnotili o 5 % a globálne štátne dlhopisy o 3 %.



"Dlhopisy sa v takomto prostredí ukazujú ako nástroj, ktorý ponúka vyšší potenciál výnosu ako tradičné termínované vklady či bežné účty. Ďalším dôležitým faktorom je flexibilita. Kým termínované vklady si vyžadujú fixnú viazanosť a predčasné výbery sú často penalizované, dlhopisy obchodované na trhu umožňujú investorom odpredať svoje podiely a využiť výhodnejšie investičné príležitosti," priblížil Hapl.



Výhodou dlhopisov je podľa neho aj širšia možnosť výberu. Korporátne dlhopisy zvyčajne ponúkajú vyšší výnos, investori by si však pri nich mali vždy preveriť emitenta. "Investor musí mať istotu, že jeho investícia je v dobrých rukách a že v termíne splatnosti bude vyplatená celá jeho investícia vrátane dohodnutého výnosu. Z toho dôvodu je potrebné pozrieť sa na doterajšie dosiahnuté výsledky spoločnosti, na jej postavenie na trhu, históriu splatených dlhopisov a na to, či bude mať v budúcnosti z čoho plniť svoje záväzky," doplnil analytik.