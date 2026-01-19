< sekcia Ekonomika
Analytik: Zavedenie ciel USA by pre akciové trhy predstavovalo šok
Prípadná odvetná reakcia EÚ by zasiahla americký tovar v hodnote 93 miliárd eur a sťažila americkým firmám prístup na európsky trh.
Autor TASR
Bratislava 19. januára (TASR) - Zavedenie obchodných ciel zo strany USA a prípadná odvetná reakcia EÚ, ktorá by zasiahla americký tovar v hodnote 93 miliárd eur a sťažila americkým firmám prístup na európsky trh, by pre akciové trhy predstavovala systémový šok. Ten môže ukončiť obdobie nízkej volatility. Uviedol to Marek Malina, analytik investičnej platformy Portu.
Keďže podľa neho ide o významných obchodných, ale najmä geopolitických partnerov, nervozita medzi investormi rastie. Akciové trhy doteraz počítali so scenárom „hladkého pristátia“, nástupu umelej inteligencie a silného rastu ziskovosti vďaka uvoľňovaniu menovej politiky, najmä v USA.
„Už samotná hrozba tohto konfliktu však znižuje ohodnotenie firiem. Ak by k obchodným prekážkam došlo, trh bude musieť prehodnotiť aj očakávania ziskovosti, pretože zvýšené vstupné náklady a narušené dodávateľské reťazce stlačia marže. Investori by mali počítať s tým, že trend presunu kapitálu z technológií do defenzívnejších sektorov bude pokračovať,“ podčiarkol.
„Zároveň možno uprostred väčšej neistoty očakávať výraznejšie kolísanie trhov a citlivosť na vývoj v geopolitike. Kým napätie nepoľaví, trhy zostanú v režime ‚risk-off‘. V rámci neho investori viac reagujú na obavy, nedržia zbytočne rizikové aktíva a viac veria ‚bezpečným prístavom‘ vo forme štátnych dlhopisov, drahých kovov či iných komodít,“ dodal analytik Portu.
