Analytik: Zdanenie kapitálu by malo byť neutrálne

Bratislava 27. júla (TASR) - Zdanenie kapitálu by malo byť neutrálne, teda nemalo by zvýhodňovať alebo znevýhodňovať konkrétny investičný nástroj len preto, že sa doň investuje cez fond alebo priamo. V SR je to presne naopak, to je daňová patológia, nie daňová politika. Uviedol to expert na finančné právo Peter Varga, zakladateľ a partner kancelárie Highgate Law & Tax.



„Výsledkom nešťastne nastavenej legislatívy je to, že investovanie cez regulované slovenské fondy je z daňového hľadiska signifikantne znevýhodnené ako investovanie priamo. To podporuje špekulatívne investovanie, zvyšuje systémové riziká, je v rozpore s daňovou neutralitou, ale predovšetkým je v rozpore so záväzkom štátu v Ústave SR motivovať retailových investorov investovať konzervatívne,“ priblížil Varga.



„Pri slovenských podielových fondoch investujúcich do zahraničných aktív nastáva z dôvodu ich špecifického daňového statusu špecifická situácia. Totiž celkové daňové zaťaženie investorov sa z väčšej miery skladá zo zdanenia v zahraničí, pričom relatívne jednoduchou zmenou daňového statusu týchto fondov by väčšia časť zdanenia bola realizovaná do slovenských verejných rozpočtov,“ upozornil.



Bezpečné produkty sa podľa neho stávajú daňovo neatraktívnymi. Tento problém má aj širší systémový rozmer. Ak sa štát dlhodobo spolieha na to, že investori budú používať bezpečné a dohliadané produkty, ako sú slovenské fondy, no zároveň ich daňovo znevýhodňuje, podkopáva vlastné regulačné ciele.



„Štát musí byť konzistentný – buď chcem, aby ľudia investovali do transparentných a bezpečných nástrojov, a potom im to nesmiem daňovo sťažovať, alebo priznám, že preferujem špekulatívne schémy bez pravidiel. Dnes robíme oboje naraz a výsledkom je chaos,“ konštatuje Varga.



Zákony sa podľa neho často pripravujú narýchlo, bez konzultácií s odborníkmi, bez dopadových analýz a bez dôrazu na vnútornú koherenciu. „Zákon o dani z finančných transakcií je symbolom tohto problému. Nemá hlavu ani pätu. Je to ako keby ste poslali futbalistov na ihrisko bez toho, aby ste im povedali, kto má útočiť a kto brániť – a hlavne, čo je cieľ hry,“ poznamenal.



Riešením je podľa analytika koncepčné zjednotenie verejnej politiky v oblasti kapitálového trhu, ďalej zavedenie daňovej neutrality, ako aj zlepšenie legislatívneho procesu vrátane odbornej diskusie, medzirezortnej spolupráce a pravidelného hodnotenia vplyvov nových zákonov.



Dodal, že Slovensko potrebuje kapitálový trh viac než kedykoľvek predtým. V čase, keď sa ekonomika digitalizuje, dôchodkový systém čelí tlaku demografických zmien a štát potrebuje financovať modernizáciu infraštruktúry, je zdravý kapitálový trh nenahraditeľným pilierom. „Ak nezačneme brať túto tému vážne, investori nás jednoducho obídu. A namiesto moderného trhu s dôverou a pravidlami nám ostane len hmlistý tieň toho, čo by mohlo fungovať, keby sme to mysleli úprimne,“ uzatvoril Varga.