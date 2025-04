Analytik: Zdražovanie pohonných látok zatiaľ neprichádza do úvahy

Bratislava 4. apríla (TASR) - Ceny pohonných látok by sa v najbližších týždňoch nemali zvyšovať. Dôvodom sú ceny ropy, ktoré zareagovali prepadom na americké clá, ale aj na rozhodnutie Organizácie krajín vyvážajúcich ropu a jej spojencov na čele s Ruskom (OPEC+) zvýšiť ťažbu ropy. Naďalej môžeme počítať s lacnejšími cenami na čerpacích staniciach, uviedol v piatok analytik spoločnosti XTB Marek Nemky.



„Zatiaľ zdražovanie pohonných látok neprichádza do úvahy,“ uviedol Nemky. Ceny ropy na medzinárodných trhoch sú v súčasnosti výrazne rozkolísané. V minulom týždni dokázali pridať 2,04 % a dostať sa blízko úrovne 74 dolárov (66,7 eura) za barel (159 litrov), no tento nárast dlho nevydržal a v tomto týždni ceny ropy zažili výrazný prepad, keď sa vrátili na úroveň 70 dolárov za barel, teda o 4,7 % nižšie.



Pokles prišiel po oznámení obchodnej politiky USA, keď sa prezident Donald Trump rozhodol zaviesť clá na všetky krajiny na úrovni 10 %. Pre krajiny, ktoré majú so Spojenými štátmi výraznejší deficit, špeciálne zvýšil clá v takom pomere, aký veľký je deficit k celkovým importom. Tieto clá budú výrazne ovplyvňovať budúci globálny hospodársky rast, a teda aj dopyt po rope a ropných produktoch.



OPEC+ sa takisto rozhodol pokračovať so zvyšovaním produkcie, čo opätovne umocnilo súčasný pokles cien, keďže očakával, že v sezóne to bude trh schopný akceptovať. Je však podľa analytika otázne, či po výraznejšom výpredaji cien sa nerozhodnú nakoniec toto rozhodnutie zmeniť. Rovnako by mohol svoju obchodnú politiku zmeniť aj prezident Trump.



(1 EUR = 1,1097 USD)