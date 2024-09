Analytik: Živnostníci budú mať problém na dôchodku,ak si nebudú šetriť

Bratislava 20. septembra (TASR) - Mnohí živnostníci budú mať problém na dôchodku vyžiť, ak si už v súčasnosti neodložia financie na penziu. Polovica samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) neplatí v súčasnosti štátu žiadne sociálne odvody, väčšina z ostatných zase platí len minimálne odvody. Státisíce živnostníkov bude tak v budúcnosti dostávať nízky dôchodok. Upozornil na to analytik online investičnej platformy Portu Marek Malina.



"V praxi to znamená, že ich odvody zodpovedajú sume, ktorá je iba o niečo málo vyššia než minimálna mzda. V budúcnosti im tak bude hroziť, že budú mať nárok iba na minimálny dôchodok. Aj to iba v prípade, že si platia dôchodkové poistenie minimálne 30 rokov. Viac ako 200.000 ľudí nespĺňa ani túto podmienku, a tak na starobný dôchodok nebudú mať nárok, ak svoj prístup nezmenia," uviedol Malina.



Doplnil, že výška minimálneho dôchodku je naviazaná na životné minimum a odvíja sa od rokov dôchodkového poistenia. Ak si ľudia platili odvody 30 rokov, aktuálne majú nárok na viac ako 389 eur mesačne, pri 40 rokoch je to 458,50 eura mesačne.



Malina spresnil, že podľa údajov Sociálnej poisťovne (SP) je aktuálna výška priemerného dôchodku 678,64 eura. Rozdiel oproti minimálnej penzii je tak podľa neho výrazný. "Ak človek pracuje dlhšie a platí si štandardné odvody, jeho dôchodok rastie. Znamená to, že ak na odvodoch príliš šetrí, na minimálnom dôchodku aj tak zásadne prerobí," vysvetlil.



V takom prípade by si podľa neho mali odkladať peniaze aj pomimo, prípadne ich investovať, a nie šetriť na bežnom účte s nulovým zhodnotením. Dôležité je aj to, ako dlho si človek na penziu odkladá.



"Platí, že čím skôr človek začne, tým lepšie. Nielenže mu bude stačiť odložiť si mesačne nižšiu sumu, no významne zníži riziko, že na investícii prerobí. Finančné trhy totiž neponúkajú garantovaný výnos, no doteraz vždy po období pádov prišlo obdobie rastu. Kto nechce prerobiť, mal by preto investovať dlhodobo a pravidelne. To mu umožní zarobiť aj na prepade a následnom spamätaní sa trhov," uzavrel Malina.