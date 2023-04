Analytik: Životná úroveň sa znížila,z dlhodobého hľadiska EÚ dobiehame

Bratislava 2. apríla (TASR) - V posledných dvoch až troch rokoch, ktoré ovplyvnila pandémia aj energetická kríza, sa životná úroveň na Slovensku znížila viac ako v ďalších členských štátoch Európskej únie (EÚ). Z dlhodobého hľadiska však priemer EÚ dobiehame, hoci pomalšie. Informoval o tom analytik českej investičnej platformy Portu Marek Malina.



Malina v súvislosti s prieskumom Eurostatu, z ktorého vyplýva, že je Slovensko z hľadiska životnej úrovne na predposlednom mieste, povedal, že stále dobiehame priemer EÚ. Tvrdí to najmä pre ukazovateľ, ktorým je hrubý domáci produkt (HDP) v bežných cenách. "Z úrovne 53,7 % v roku 2015 sme sa dostali na 55,8 % v roku 2021 a z krajín ako Rumunsko, Maďarsko sa pred nás nedostala žiadna," uviedol Malina s tým, že tempo dobiehania je síce pomalšie než pred krízou v roku 2008, ide však o ostrý kontrast v porovnaní s prepočtom podľa parity kúpnej sily.



Ako ďalej Malina uviedol, na problematické dáta, ktoré používajú od roku 2015 Štatistický úrad aj Eurostat, upozorňujú od roku 2015 aj analytici Národnej banky Slovenska. "Preto ich prepočítali a upravili a vyšlo im, že Slovensko zaostáva za EÚ, ale v skutočnosti omnoho menej. Namiesto 67 % priemeru životnej úrovne EÚ dosahujeme 80 %," povedal Malina.



Vyjadril sa, že ekonomika na Slovensku potrebuje štrukturálne zmeny a reformy. Hodnotenie Eurostatu však podľa neho nepodáva relevantný obraz o životnej úrovni na Slovensku, pretože má niekoľko nedostatkov.



Na porovnanie životnej úrovne sa napríklad používa HDP v parite kúpnej sily, pretože berie do úvahy rozdielne ceny v jednotlivých krajinách. Od roku 2015 stúpli v tomto porovnaní na Slovensku ceny najviac spomedzi všetkých členských štátov. "Práve vtedy sme podľa parity kúpnej sily prestali dobiehať priemer EÚ. Dôvodom je, že Štatistický úrad SR pristúpil v roku 2019 k metodickej úprave, ktorá spätne zvýšila cenovú hladinu, ale len od roku 2016. To je dôvod zlomu. Ceny v skutočnosti tak rýchlo nerástli, ale boli celý čas vyššie," tvrdí analytik.



Najvyššie úrovne HDP na obyvateľa majú Luxembursko a Írsko (161 % a 134 % nad priemerom EÚ), s odstupom ich nasledovalo Dánsko (36 % nad priemerom EÚ). Naopak, najnižší HDP na obyvateľa zaznamenalo Bulharsko (41 % pod priemerom EÚ), Slovensko (33 %) a Grécko (32 %).