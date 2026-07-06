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Analytik: Zlato zostáva v neistote stabilizačným prvkom portfólií
Po výraznom raste z posledných rokov prešlo zlato v minulých mesiacoch korekciou, vďaka čomu môže byť jeho aktuálna cena pre dlhodobých investorov zaujímavejšia na vstup.
Autor TASR
Bratislava 6. júla (TASR) - Investičné zlato si vďaka výraznému rastu z posledných rokov posilnilo pozíciu jedného z najvyhľadávanejších nástrojov na ochranu majetku. V prostredí globálnej neistoty, zvýšenej volatility na finančných trhoch a obáv z inflácie zostáva stabilizačným prvkom investičných portfólií. Ako však upozornil investičný analytik FinGO.sk Matúš Čarný, samotný nákup zlata automaticky nezaručuje kvalitnú investíciu.
Po výraznom raste z posledných rokov prešlo zlato v minulých mesiacoch korekciou, vďaka čomu môže byť jeho aktuálna cena pre dlhodobých investorov zaujímavejšia na vstup. Aj v tomto prípade podľa odborníka platí, že rozhodujúce nie je samotné načasovanie, ale predovšetkým forma kupovaného zlata, celkové náklady, poplatky a stratégia, s ktorou investor na trh vstupuje.
„Zlato patrí medzi dôležité stabilizačné prvky v portfóliu, no jeho nákup má svoje pravidlá. S rastúcim záujmom rastie aj počet chýb, od výberu predajcu až po podcenenie poplatkov alebo nevhodnú formu investície,“ uviedol Čarný.
Zlato je aktívom, ktorého množstvo je prirodzene obmedzené. Podľa odhadov by všetko doteraz vyťažené zlato na svete vytvorilo kocku s hranou približne 23 metrov.
„Kým množstvo peňazí v obehu môžu centrálne banky zvyšovať, zlato je unikátne tým, že jeho zásoby sú konečné. Ak by sa rozdelilo medzi všetkých ľudí na svete, na jedného človeka by pripadlo približne 30 gramov, čo je takmer jedna jednouncová minca,“ priblížil analytik.
Investičné zlato má presne stanovené parametre. Ide najmä o zlaté tehličky s rýdzosťou minimálne 995/1000 alebo mince s rýdzosťou aspoň 900/1000. V Európskej únii je zároveň oslobodené od DPH, čo z neho robí špecifickú formu investície.
Na trhu sa môžu objavovať aj produkty, ktoré sa za investičné zlato iba vydávajú, preto je dôležité venovať pozornosť ich pôvodu, likvidite a transparentnosti predajcu.
Najčastejšie chyby investorov nevznikajú pri samotnom zlate, ale pri jeho kúpe. Ide najmä o nákup zberateľských mincí s vysokou prirážkou, malé gramáže s nevýhodným rozdielom medzi nákupnou a výkupnou cenou alebo sporiace schémy s neprimerane vysokými poplatkami.
Rizikom môže byť aj strata priamej kontroly nad zlatom. „Fyzická držba zlata investorovi garantuje okamžitú kontrolu nad majetkom v krízových situáciách. Ak k svojmu zlatu nemá rýchly a bezproblémový prístup, investícia tak stráca svoj skutočný význam,“ vysvetlil Čarný.
Podľa odborníka by malo zlato tvoriť približne 5 až 15 % investičného portfólia. Nejde o nástroj rýchleho zisku, ale o dlhodobú ochranu hodnoty a stabilizačný prvok portfólia v období neistoty.
V posledných rokoch sa zároveň zvyšuje záujem o pravidelné investovanie do zlata, ktoré pomáha rozkladať riziko nákupu v čase a znižovať vplyv cenových výkyvov. Tento prístup využívajú nielen skúsení investori, ale čoraz častejšie aj bežní ľudia, ktorí zlato vnímajú ako súčasť dlhodobého finančného plánovania.
„Zlato sa stáva prirodzenou súčasťou investičných portfólií domácností. Dôležitá je však disciplína a dlhodobý prístup. Pravidelný nákup pomáha eliminovať vplyv volatility aj riziko zlého načasovania investície,“ podotkol Čarný.
Poradil nakupovať len certifikované investičné zlato, vyhýbať sa anonymným e-shopom bez histórie, preferovať likvidné produkty (napríklad známe mince), pričom si treba overiť u predajcu aj spätný výkup a ideálne je držať zlato fyzicky pod vlastnou kontrolou.
Po výraznom raste z posledných rokov prešlo zlato v minulých mesiacoch korekciou, vďaka čomu môže byť jeho aktuálna cena pre dlhodobých investorov zaujímavejšia na vstup. Aj v tomto prípade podľa odborníka platí, že rozhodujúce nie je samotné načasovanie, ale predovšetkým forma kupovaného zlata, celkové náklady, poplatky a stratégia, s ktorou investor na trh vstupuje.
„Zlato patrí medzi dôležité stabilizačné prvky v portfóliu, no jeho nákup má svoje pravidlá. S rastúcim záujmom rastie aj počet chýb, od výberu predajcu až po podcenenie poplatkov alebo nevhodnú formu investície,“ uviedol Čarný.
Zlato je aktívom, ktorého množstvo je prirodzene obmedzené. Podľa odhadov by všetko doteraz vyťažené zlato na svete vytvorilo kocku s hranou približne 23 metrov.
„Kým množstvo peňazí v obehu môžu centrálne banky zvyšovať, zlato je unikátne tým, že jeho zásoby sú konečné. Ak by sa rozdelilo medzi všetkých ľudí na svete, na jedného človeka by pripadlo približne 30 gramov, čo je takmer jedna jednouncová minca,“ priblížil analytik.
Investičné zlato má presne stanovené parametre. Ide najmä o zlaté tehličky s rýdzosťou minimálne 995/1000 alebo mince s rýdzosťou aspoň 900/1000. V Európskej únii je zároveň oslobodené od DPH, čo z neho robí špecifickú formu investície.
Na trhu sa môžu objavovať aj produkty, ktoré sa za investičné zlato iba vydávajú, preto je dôležité venovať pozornosť ich pôvodu, likvidite a transparentnosti predajcu.
Najčastejšie chyby investorov nevznikajú pri samotnom zlate, ale pri jeho kúpe. Ide najmä o nákup zberateľských mincí s vysokou prirážkou, malé gramáže s nevýhodným rozdielom medzi nákupnou a výkupnou cenou alebo sporiace schémy s neprimerane vysokými poplatkami.
Rizikom môže byť aj strata priamej kontroly nad zlatom. „Fyzická držba zlata investorovi garantuje okamžitú kontrolu nad majetkom v krízových situáciách. Ak k svojmu zlatu nemá rýchly a bezproblémový prístup, investícia tak stráca svoj skutočný význam,“ vysvetlil Čarný.
Podľa odborníka by malo zlato tvoriť približne 5 až 15 % investičného portfólia. Nejde o nástroj rýchleho zisku, ale o dlhodobú ochranu hodnoty a stabilizačný prvok portfólia v období neistoty.
V posledných rokoch sa zároveň zvyšuje záujem o pravidelné investovanie do zlata, ktoré pomáha rozkladať riziko nákupu v čase a znižovať vplyv cenových výkyvov. Tento prístup využívajú nielen skúsení investori, ale čoraz častejšie aj bežní ľudia, ktorí zlato vnímajú ako súčasť dlhodobého finančného plánovania.
„Zlato sa stáva prirodzenou súčasťou investičných portfólií domácností. Dôležitá je však disciplína a dlhodobý prístup. Pravidelný nákup pomáha eliminovať vplyv volatility aj riziko zlého načasovania investície,“ podotkol Čarný.
Poradil nakupovať len certifikované investičné zlato, vyhýbať sa anonymným e-shopom bez histórie, preferovať likvidné produkty (napríklad známe mince), pričom si treba overiť u predajcu aj spätný výkup a ideálne je držať zlato fyzicky pod vlastnou kontrolou.