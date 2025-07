Analytik: Zlepšenie úrody bude mať tlmiaci efekt na ceny potravín

Bratislava 8. júla (TASR) - Zlepšenie úrody bude mať tlmiaci efekt na ceny potravín, najmä pri pečive a obilninových výrobkoch. Vyššia domáca produkcia pšenice by mohla ďalej znížiť tlak na rast cien múky a chleba, najmä ak sa potvrdí priaznivý vývoj aj v okolitých krajinách. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank, v komentári k 1. odhadu úrody, ktorý zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



„Aj keď repka dosiahla stabilnú úroveň úrody, cenotvorba pri olejoch bude závisieť od vývoja na svetových trhoch. Pri cene mäsa v tomto roku mierne poklesla cenová váha krmovín v dôsledku vyrovnávania sa s následkami jarnej epidémie slintačky a krívačky (SLAK), avšak pri pohľade na priemerný cenový vývoj, bude rast cien domácej mäsovej produkcie iba mierne nad prognózami,“ spresnil.



Dodal, že pre celkový odhad potravinovej inflácie v tomto a na začiatku budúceho roka budú pozorne sledované ďalšie odhady úrody, ktoré prinesú najmä pohľad na vývoj cien zemiakov, ktorých úroda vlani rástla o tretinu.



Z prvého odhadu úrody, ktorý na základe informácií zozbieraných k 20. júnu 2025 spracoval ŠÚ SR, vyplýva, že očakávaná celková úroda hustosiatych obilnín na úrovni takmer 2,9 milióna ton by mala byť v porovnaní s minuloročnou definitívnou úrodou o viac než 280.000 ton vyššia. Na medziročnom očakávanom náraste o 11 % má podiel najmä nárast hektárových výnosov všetkých sledovaných komodít.