Analytik: Zníženie sadzieb hypoték v SLSP situáciu na trhu nemení

Bratislava 29. mája (TASR) - Zníženie úročenia časti hypoték v Slovenskej sporiteľni (SLSP) situáciu na trhu zásadne nemení. Ak sa nič do 1. júna v ďalších bankách nezmení, aj po tomto kroku bude sporiteľňa patriť k najdrahším na trhu, upozornil finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.



"To znamená, že zmeny v Slovenskej sporiteľni nepredstavujú žiadny impulz pre konkurenciu, aby zvažovala úpravu úrokových sadzieb. Na základe zníženia sadzieb SLSP zatiaľ neočakávam, že by sa mali v blízkom čase plošne znižovať úrokové sadzby hypoték," zhodnotil odborník.



Sporiteľňa v stredu oznámila, že od 1. júna znižuje úrokové sadzby hypoték fixovaných na tri a päť rokov. Naopak, zvyšuje úročenie 1-ročnej fixácie, a to na 4,99 % namiesto doterajších 4,79 %. Minimálny úrok 3-ročnej fixácie klesne zo 4,99 % na 4,59 % a 5-ročnej zo 4,99 % na 4,79 %. Úročenie hypoték s 10-ročnou a 15-ročnou dobou fixácie zostane v SLSP na doterajšej úrovni 5,39 %.



Zníženie úrokových sadzieb vníma analytik ako snahu banky priblížiť sa konkurencii. "Slovenská sporiteľňa pred časom zdvihla úrokové sadzby zásadne nad úroveň trhu a rozdiel v úročení hypoték voči najlacnejšej konkurencii dosiahol pri 5-ročnej fixácii 1,5 percentného bodu a dokonca pri 3-ročnej fixácii až 1,7 percentného bodu. Tým sa na trhu vytvorila historicky bezprecedentná situácia, ktorá mohla motivovať klientov tejto banky k refinancovaniu ku konkurencii," upozornil Búlik. Zníženie sadzieb môže sporiteľni podľa neho priniesť rast objemu úverov tým, že záujemcovia o novú hypotéku budú jej ponuku opäť seriózne zvažovať.