Analytik: Zodpovedný prístup k investovaniu môže zamedziť sklamaniu

Bratislava 15. augusta (TASR) - Investovanie do akcií je nebezpečné pre toho, kto má predsudky či mylné informácie. Takýto človek má totiž očakávania, ktoré mu investícia nemôže splniť. Zodpovedný prístup však môže zamedziť sklamaniu z výsledku, upozornil finančný analytik Swiss Life Select Pavel Škriniar.



V prvom rade si podľa neho treba uvedomiť, že investovanie nemá vopred garantovaný úspech. Úspešný výsledok sa dá preukázať iba pohľadom do histórie a štatistikami. "Vždy však ide o minulosť, ktorá nedáva žiadne záruky do budúcnosti. Avšak, čím dlhšia história je k dispozícii, tým viac sa dá identifikovať "štandardné" správanie investície," vysvetlil analytik.



Riziko záporného výnosu sa dá podľa neho znížiť nielen dostatočne dlhým trvaním investície, ale aj pravidelnosťou. Takýto prístup má viaceré pozitíva. Celá investícia nie je vystavená riziku prudkého prepadu na trhu, investovanie je zároveň pre záujemcu dostupnejšie.



Aj keď výnos nie je vopred garantovaný, s pribúdajúcimi rokmi sa rozdiel medzi najvyšším a najnižším výnosom podľa analytika znižuje. "Uvedené platí pri dostatočne diverzifikovanom portfóliu akcií etablovaných spoločností, nie pri investovaní do akcií jedného podniku," podčiarkol Škriniar.