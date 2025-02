Analytik: Zvýšenie zásob ropy zapríčinilo pokles cien pohonných látok

Bratislava 7. februára (TASR) - Za poklesom cien pohonných látok v minulom týždni stojí najmä rozhodnutie kartelu OPEC+ postupne zvyšovať produkciu, ktorú dobrovoľne obmedzuje už viac ako dva roky. Ďalším faktorom bol nárast zásob ropy v USA, ktoré sa zvýšili o 8,7 milióna barelov, čo je výrazne viac než očakávaný nárast o 2,4 milióna barelov. Tento vývoj môže signalizovať slabšiu krátkodobú spotrebu ropy v Spojených štátoch, ktoré sú jej najväčším svetovým spotrebiteľom. Priblížil v reakcii na nedávny vývoj cien pohonných látok analytik finančných trhov XTB Marek Nemky.



"Na ceny negatívne vplývala aj obchodná politika Donalda Trumpa. Hoci clá na dovoz z Mexika a Kanady boli odložené, na čínsky import boli zavedené nové clá vo výške desať percent. Čína reagovala zavedením odvetných ciel na energetické komodity zo Spojených štátov, čo môže znížiť dopyt po americkej rope zo strany Číny, najväčšieho svetového dovozcu. Treba však dodať, že Čína dováža iba približne 1,7 % zo svojho celkového importu ropy práve z USA, takže celkový vplyv na ceny bol v tomto smere obmedzený," uviedol Nemky.



Na druhej strane hovorí, že Trumpova administratíva plánuje zaviesť ďalšiu sériu sankcií voči Iránu s cieľom obmedziť jeho exportné možnosti. Ak by boli tieto opatrenia úspešné, mohli by výrazne zasiahnuť iránsky export, ktorý sa v súčasnosti pohybuje na úrovni 1,6 milióna barelov denne, vysvetlil analytik. Výpadok takéhoto objemu by mohol podľa neho zmeniť dynamiku trhu a zastaviť ďalší pokles cien ropy.



"Celkový trend zostáva klesajúci, čo naznačuje ďalší mierny pokles cien pohonných látok na čerpacích staniciach. Situácia na trhu je však neistá a s blížiacou sa motoristickou sezónou môže byť tento pokles iba dočasný. Vysoká neistota je aj ohľadom ďalšieho vývoja colnej politiky Spojených štátov a rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa, čo vytvára vysokú volatilitu na medzinárodnom trhu," uzavrel analytik.