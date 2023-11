Analytik:Avizovaná pomoc s hypotékami je prejavom zanedbania prevencie

Bratislava 15. novembra (TASR) - Avizovaná podpora vlády pre ľudí, ktorým výrazne narástli úroky na hypotéke, je len prejavom zanedbávania podpory bývania na Slovensku. Kabinet by sa mal radšej zamerať na prevenciu vo forme štátnej prémie pri stavebnom sporení, podporu nájomného bývania či administratívnu podporu developerov pri bytovej výstavbe, myslí si finančný analytik Swiss Life Select Pavel Škriniar.



Premiér Robert Fico (Smer-SD) ešte v nedeľu (12.11.) avizoval, že pomoc pre ľudí, ktorým v roku 2023 výrazne narástli úroky na hypotékach, bude formou daňového bonusu do sumy 1800 eur. Od roku 2024 pôjde o priame preplácanie časti úrokov štátom. Zákony majú byť prijímané v skrátenom legislatívnom konaní hneď po schválení programového vyhlásenia vlády.



Vláda takto podľa Škriniara plánuje pomôcť tým ľuďom, ktorí nedostatočne fixovali úrokovú sadzbu, špekulovali na vývoj hypotekárnych úrokov a nebudovali si popri splácaní finančnú rezervu, aj keď na to vďaka opatreniam Národnej banky Slovenska (NBS) mali dostatočný priestor.



"Každý by mal niesť zodpovednosť za vlastnú hypotéku a nezaťažovať rozpočet štátu. Na ten sa skladajú všetci. Prispievajú doň tí, čo nemajú hypotéky, pretože o ne žiadať nepotrebovali, resp. pre výšku príjmu alebo jeho zdroj ani nežiadali. Rovnako doň prispievajú tí, ktorí hypotéku mať nikdy nebudú," pripomenul analytik.



Solidarita podľa neho má opodstatnenie, ale nie pri komerčných produktoch. "To, že časti dlžníkov sa zníži ich životný štandard, teda sa im pre zvýšenie výdavkov zníži ich pohodlie (ešte stále nejde o hrozbu straty bývania), je dôsledok toho, že štát zanedbával a zanedbáva podporu bývania. Či už to je čoraz nižšia, resp. otázna výška štátnej prémie pri stavebnom sporení, neexistujúce nájomné bývanie alebo nulová administratívna podpora pri bytovej výstavbe developerov," doplnil Škriniar.



Výška úrokových sadzieb hypoték bola podľa neho pred časom nezdravo nízka a v súčasnosti sa nachádza na bežnej úrovni. Pripomenul, že ak dlžník nešpekuloval na vývoj sadzieb a zafixoval si svoje úroky na dlhý čas, zvýšenie sa ho do konca fixácie netýka. "Namiesto vzdelávania vo finančnej oblasti sa aktuálne riešia následky jeho zanedbávania. Prevencia býva lacnejšia," zdôraznil analytik.