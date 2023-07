Analytik: Celková i potravinová inflácia v SR klesá

Bratislava 31. júla (TASR) - Inflácia v eurozóne podľa predbežných údajov Eurostatu aj v júli poklesla. Cenový rast meraný harmonizovaným indexom v júli sa medziročne spomalil na 5,3 % po tom, čo v júni ceny vzrástli o 5,5 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom ceny v eurozóne poklesli o 0,1 %, pričom na Slovensku o 0,3 %. Celkovo ide už o druhý medzimesačný pokles v tomto roku, pričom posledný zaznamenaný medzimesačný pokles cien nastal v decembri 2020, informoval hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš.



"Už niekoľko mesiacov sa spomaľuje potravinová inflácia, a to tak pri spracovaných, ako aj nespracovaných potravinách. Taktiež ceny energií medziročne klesajú. Zrýchlila sa cenová dynamika sektoru služieb z júnových 5,4 % na 5,6 % v júli. Toto je možno jediný problematický bod a Európska centrálna banka ho bude spolu s tempom poklesu celkovej inflácie, ako aj jej jadrovej zložky celkom iste pozorne vyhodnocovať," uviedol Gábriš. Môže to podľa neho znamenať, že prichádza ku koncu zvyšovania úrokových sadzieb.



Medziročná harmonizovaná inflácia sa spomalila z 11,3 % na 10,2 % a viac-menej v súlade s očakávaniami postupne klesá na jednociferné úrovne, kam sa podľa Gábriša môže dostať už nasledujúci mesiac. "Je síce pravda, že teraz je asi druhý mesiac po sebe najvyššia v eurozóne, ale to je dané najmä tým, čo infláciu v Európe ťahá a rôznym prístupom krajín s kompenzovaním cien energií pre domácnosti, ako aj ich načasovaním. Napríklad pred rokom bola inflácia v Pobaltí v porovnaní so Slovenskom takmer dvojnásobná," priblížil.



Potravinová inflácia sa podľa analytika ČSOB tiež zvoľňuje, a to tak v Eurozóne, ako aj na Slovensku. "V Hospodárskej a menovej únii rástli v júli ceny potravín vrátane alkoholu a tabaku medziročne o 10,8 %, čím sa tempo spomalilo z júnových 11,6 %. Na Slovensku sa tempo potravinovej inflácie tiež spomalilo, a to na najnižšiu úroveň od mája 2022, na 15,2 %. Tento trend by mohol pokračovať aj v ďalších mesiacoch," uzavrel Gábriš.