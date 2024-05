Analytik:Ceny pohonných látok môže zvýšiť príchod motoristickej sezóny

Bratislava 31. mája (TASR) - Vývoj veľkoobchodných cien pohonných látok na burze v Rotterdame pokračuje v miernom poklese, podobne ako ceny ropy. Ceny benzínu nám však klesajú mierne rýchlejšie, pravdepodobne vďaka slabšiemu dopytu. Výhľad do ďalších týždňov ostáva stabilný, pričom ceny benzínu majú ešte priestor na mierny pokles, uviedol v piatok analytik finančných trhov XTB Marek Nemky. V ďalších mesiacoch však podľa neho zrejme ceny porastú z dôvodu zvýšeného dopytu s príchodom motoristickej sezóny.



Ceny pohonných látok na Slovensku v 21. týždni pokračovali v poklese. "Dynamika poklesu však už je podstatne ochladená a ceny ropy aj ceny benzínu 95 poklesli iba o 0,002 eura za liter (l). Pri cenách benzínu to predstavovalo pokles o 0,12 % v porovnaní s minulým týždňom a priemerné ceny dosiahli hodnoty 1,62 eura/l. Ceny nafty poklesli o 0,13 % a dosiahli priemernú cenu 1.505 eura/l. Takýto pokles ešte súvisel s poklesom cien ropy v minulých týždňoch," priblížil Nemky.



V danom týždni ceny ropy pokračovali v poklese o 2,2 %, avšak v súčasnosti sa opäť nachádzajú o 1,35 % vyššie, na úrovni 83,23 dolárov za barel ropy Brent. Dôvodom poklesu v 21. týždni je podľa analytika najmä nárast zásob v USA, ale taktiež prichádzajúce makroekonomické dáta, ktoré naznačujú stále silnú americkú ekonomiku a dopyt spotrebiteľov, čo odďaľuje zníženie úrokových sadzieb centrálnej banky. Vyššie úrokové sadzby po dlhšiu dobu však skôr či neskôr budú negatívne ovplyvňovať spotrebiteľa. Ten pocíti vyššie náklady dlhu, čo ovplyvní jeho rozhodovanie o spotrebe, a to aj pohonných látok.



V tomto týždni ceny ropy mierne rastú, keďže obchodníci sa snažia zaceniť očakávania o nedeľnom zasadnutí kartelu OPEC+, ktorý bude rozhodovať o pokračujúcich reštrikciách produkcie s cieľom udržať ceny ropy na čo najvyšších úrovniach. Podľa Nemkyho ceny ropy reagujú aj na slová predstaviteľov Európskej centrálnej banky, ktorí naznačili zníženie sadzieb na budúco týždňovom zasadnutí centrálnej banky. To by následne podporilo spotrebu pohonných látok v Eurozóne, a teda aj dopyt po rope.