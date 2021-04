Analytik:Elektrické prepojenie na Maďarsko zlepší možnosť obchodovania

Bratislava 10. apríla (TASR) – Dokončené vysokonapäťové prepojenie elektrických prenosových sústav medzi Slovenskom a Maďarskom zlepší možnosti obchodovania s elektrinou a malo by aj zvýšiť ponuku podporných služieb na vyvažovanie sústavy. Zároveň však môže zvýšiť veľkoobchodnú cenu elektriny a vytvoriť úzke hrdlo na jej cezhraničný prenos s Českou republikou, očakáva analytik portálu energieprevas.sk Jozef Badida.



"Nové prepojenie na Maďarsko umožní zapájanie nových výrobných zdrojov v SR, existujúcim výrobcom zlepší možnosti obchodovania v smere na deficitný Balkán a malo by zvýšiť i ponuku podporných služieb. Na druhej strane, odstránením úzkeho hrdla príde štátny SEPS o nemalé zdroje, ktoré na tomto profile doteraz vyberal a zároveň nám zdražie veľkoobchodná cena elektriny, keďže sa priblíži tej maďarskej," uviedol Badida. Otázne podľa analytika je, čo sa udeje na česko-slovenskej hranici, teda či úzke miesto nevznikne práve na tomto profile.



Spustenie nových 400 kilovoltových (kV) prepojení elektrických prenosových sústav s Maďarskom do prevádzky v lokalitách Gabčíkovo – Gönyű – Veľký Ďur a Rimavská Sobota – Sajóivánka oznámila tento týždeň Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS). Nové vedenie stabilizuje prenosovú sústavu a má umožniť pripojenie ďalších 407 megawattov (MW) nových obnoviteľných zdrojov energie (OZE), čím sa skončí sedemročný stop stav na pripájanie týchto zdrojov. Celkovo bude možné do sústavy pripojiť voľný inštalovaný výkon v hodnote 1837 MW.



Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE označila ukončenie stop stavu za udalosť historického významu. "Rozhodnutie o ukončení stop stavu má historický význam pre rozvoj obnoviteľných zdrojov na Slovensku a po viac než siedmich rokoch prestávame byť európskym múzeom energetiky," uviedol riaditeľ SAPI Ján Karaba. Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek však pripomenul, že štát už nebude podporovať prevádzku nových zdrojov OZE, ale iba ich výstavbu.



Rozvoj nových OZE v prípade, že nebudú zaťažovať ceny elektriny pre odberateľov, je na Slovensku potrebný aj podľa Badidu, no zvyšovanie podielu obnoviteľnej energie prinesie aj zvýšené nároky na vyvažovanie výkyvov ich výkonu. "Prevádzková podpora OZE postupne končí, ale treba sa zamyslieť i nad nákladmi spojenými s udržiavaním rovnováhy v sústave, ktoré sa budú s očakávaným pripájaním nestabilných výrobných zdrojov zvyšovať," upozornil analytik.