Analytik:Nezavedenie embarga na ruskú ropu a plyn môže znížiť ich ceny

Bratislava 14. marca (TASR) – Nesúhlas lídrov EÚ s okamžitým zavedením embarga na dovoz ropy a zemného plynu z Ruska môže, paradoxne, znížiť príjmy tejto krajiny z exportu energetických nosičov. Rozhodnutie na minulotýždňovom samite vo francúzskom Versailles by totiž mohlo upokojiť situáciu na trhoch a prispieť možno k výraznejšiemu poklesu cien, myslí si energetický analytik Karel Hirman. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji klesla v pondelok ráno na 109,69 USD (99,81 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 2,98 USD.



"Ide o pragmatické posúdenie situácie a aktuálnych rizík, ktoré sú s tým spojené, a zvolenej taktiky ďalšieho postupu," uviedol Hirman. Keďže sme na konci vykurovacej sezóny, zásobníky plynu v EÚ aj na Slovensku sú takmer prázdne. Na ich dostatočné naplnenie pred ďalšou zimou by bolo podľa Hirmana užitočné, aby sa dodávky z Ruska udržali čo najdlhšie. "Za ten čas sa spresní objem a harmonogram dodávok z iných zdrojov, hlavne čo sa týka dovozu LNG (skvapalnený zemný plyn) a vykonania potrebných opatrení v rámci plynárenskej sústavy EÚ, aby všetky štáty mali vytvorené podmienky na čo najlepšie zásobovanie," dodal analytik.



Dôležité pre ďalší vývoj bude aj to, či sa podarí vyhnúť zásadnému poškodeniu ukrajinskej energetickej a tranzitnej sústavy, a tiež sa Európa musí pripravovať na situáciu, ak by export plynu či ropy do EÚ zastavil ruský prezident Vladimír Putin. Dodávky plynu do Európy totiž Rusko od vlaňajšieho leta zámerne obmedzovalo a podpriemerné boli aj v prvých dvoch mesiacoch tohto roka. K určitému zvýšeniu tranzitu plynu dochádza od začiatku marca. To podľa Hirmana súvisí s vyprázdnením zásobníkov ruského Gazpromu v Európe, ktoré tak už nedokážu vykrývať výpadky dodávok z Ruska pre dodržanie dlhodobých kontraktov. "V konečnom sumári teda k zásadnému zvýšeniu dodávok pre EÚ spotrebiteľov aj tak nedochádza," dodal Hirman.



V prípade ropy je situácia odlišná. Mnohí tradiční veľkí obchodníci s ruskou ropou odmietajú nakupovať tankery s touto komoditou a ruský Urals sa už týždeň pred samotným útokom Putina na Ukrajinu predával veľmi ťažko a s rekordne vysokým diskontom. Ruské komodity sa navyše stávajú nepredajnými okrem USA aj v niektorých ázijských štátoch, hlavne v Japonsku.



Hirman očakáva, že aspoň časť ruskej ropy si nakoniec nájde iného zákazníka, respektíve prebehnú swapové operácie za ropu z iných zdrojov. Jej predaj bude však možný len s obrovskými zľavami a pre sankcie bude čoraz ťažšia aj logistika dodávok tankermi. V prípade plynu, keďže všetky plynovody zo západnej Sibíri a polostrova Jamal vedú výhradne do Európy, je predaj iným zákazníkom nemožný. Rusko môže presmerovať len dodávky LNG, ale aj tam bude narážať na podobné problémy ako pri rope.



(1 EUR = 1,0990 USD)