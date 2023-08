Analytik:Objem spotových kryptotransakcií za 1,5 roka drasticky klesol

Bratislava 14. augusta (TASR) - Objem spotových kryptotransakcií za uplynulého jeden a pol roka drasticky klesol. Kryptotrh zatiaľ zápasí s nájdením svojho miesta v prostredí vysokých úrokových sadzieb, pričom efektívnosti a likvidite trhu neprispieva ani to, že tvorcovia trhu nemôžu obchodovať tak, ako tomu bolo pred zastavením aktivít Silvergate Bank a Signature Bank. Informoval o tom v pondelok hlavný kryptoanalytik Saxo Bank Mads Eberhardt.



"Posledných 18 mesiacov sa pre krypto nieslo v duchu jednej pohromy za druhou, vrátane krachu kryptoburzy FTX a stablecoinu Terra. Medzi menej 'bombastické', ale dôležité pohromy patrí aj prudký pokles spotových kryptoobjemov. Od konca býčieho behu z roku 2021 sú spotové objemy na klesajúcej trajektórii, čím žmýkajú trhovú likviditu," komentoval Eberhardt.



Spotové objemy Coinbase aj Krakenu, ktoré majú relevanciu pre väčšinu sveta, najmä pre Európu a Severnú Ameriku, klesajú za posledných dva a pol roka, pričom v máji dosiahol objem obchodov na týchto dvoch kryptoburzách najnižší kombinovaný objem vo výške približne 39 miliárd USD (35,4 miliardy eur). Pre porovnanie, dva roky predtým, v máji 2021, dosiahol spoločný objem obchodov Coinbase a Krakenu 369 miliárd USD.



"Celkovo platí, že menší objem sa vo všeobecnosti rovná nižšej likvidite na trhu. Horšia likvidita znamená, že na trhu je prítomných menej účastníkov, a tým pádom je na pohyb ceny dostačujúci aj menší objem transakcií, najmä ak sa obchoduje s väčšími objemami," priblížil Eberhardt. Od začiatku tohto roka do polovice júna klesla hĺbka trhu Coinbase o štvrtinu, zatiaľ čo likvidita Krakenu sa podľa kryptodátovej platformy Kaiko mierne zlepšila.



Kryptotrh je podľa analytika po ukončení činnosti bánk Silvergate Bank, Signature Bank a Silicon Valley Bank, ktoré boli spojené s kryptomenami, pokojný, ale nemalo by sa to opakovať. "Ak by k takémuto prípadu opätovne došlo, účastníci trhu musia byť pripravení, že likvidita trhu môže okamžite spadnúť z útesu a konať podľa toho, pretože podobný pokles likvidity ako pri kolapse FTX nie je nepravdepodobný," uviedol Eberhardt.



V posledných mesiacoch sa podľa analytika síce objavili alternatívy k Silvergate a Signature, no nie sú podľa neho také populárne. "To znamená, že súčasná likvidita je ešte vo väčšom ohrození" uzavrel Eberhardt.



(1 EUR = 1,1004 USD)