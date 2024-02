Analytik: Za menej skrátených úväzkov u žien môžu aj kultúrne faktory

Bratislava 3. februára (TASR) - Podiel skrátených úväzkov má kultúrne aj zvykové dôvody. Sila kultúrnych faktorov však pretrváva aj napriek tomu, že ženy majú možnosť pracovať popri poberaní rodičovského príspevku či nároku na čiastočný úväzok pre rodiča s dieťaťom do 15 rokov. Uviedol to analytik Iness Radovan Ďurana.



V podiele skrátených úväzkov sa Slovensko nachádza na konci rebríčka Európskej únie (EÚ). Nízky podiel skrátených úväzkov na Slovensku, špecificky u žien, je spojený aj s hospodárskou štruktúrou a výkonnosťou krajiny. Jednou z príčin je aj druhý najvyšší podiel zamestnancov v priemysle v EÚ.



Priemysel je však kapitálovo náročný a vyžaduje vysoké vstupné investície. V službách s vysokou pridanou hodnotou však vznikajú a zanikajú nové projekty podstatne rýchlejšie a pracovná sila je mobilnejšia.



"V sektoroch ako vzdelávanie, zdravotné a sociálne služby, verejný sektor a odborné služby, v ktorých je nielen práca z domu, ale aj manažment ľudských zdrojov so skráteným úväzkom podstatne jednoduchší, je zamestnaných v Holandsku päťkrát viac ľudí ako v priemysle. Zatiaľ čo na Slovensku je v týchto sektoroch len o 10 % viac ľudí ako v priemysle," uviedol v analýze Ďurana.



Analytik zároveň vysvetľuje koreláciu medzi podielom skrátených úväzkov u žien a hrubým domácim produktom (HDP) na obyvateľa. Krajiny s vyšším HDP majú tendenciu mať vyšší podiel týchto úväzkov. Najviac žien na skrátený úväzok pracuje v Holandsku a Švajčiarsku. Sú to podľa Ďuranu jedny z najbohatších ekonomík Európy.



"Trh práce, na ktorom momentálne prevláda nedostatok pracovných síl, si optimálny podiel skrátených úväzkov nájde sám. Bude sa snažiť využiť potenciál kvalifikovaných a šikovných žien, pokiaľ to bude výhodné. Rastúca bitka zamestnávateľov o kvalitných zamestnancov ich 'donúti' vstupovať do netradičných pracovných pomerov a tiež zvyšovať ich ohodnotenie," dodal Ďurana.