Analytik:Rekordný januárový prebytok obchodu podporili vývozy i dovozy

Bratislava 8. marca (TASR) - Rekordný januárový prebytok zahraničného obchodu Slovenska podporili vývozy aj dovozy. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o janurárovom zahraničnom obchode, ktoré v piatok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Zahraničný obchod sa v úvode roka vrátil k prebytku, ktorý dokonca dosiahol rekordné úrovne. K priaznivému vývoju bilancie zahraničného obchodu pritom prispeli obe jeho strany - klesajúce dovozy i rastúce vývozy," spresnil.



Napriek januárovému poklesu produkcie automobiliek aj strojárov k rastu vývozov v úvode roka podľa Koršňáka prispievala aj kľúčová kategória strojov a prepravných zariadení. "Predpokladáme, že v dôsledku posunu medzi produkciou a výrobou, respektíve na úkor zásob hotovej produkcie. Dovozy nadol stála tlačili najmä nižšie dovozy palív a mazív, len čiastočne v dôsledku ich nižšej ceny," poznamenal.



"Predpokladáme, že bilancia zahraničného obchodu by sa mala udržať v prebytku aj počas nasledujúcich mesiacov roka. Do mínusu sa tento rok vráti len výnimočne, výlučne pod vplyvom sezónnych faktorov (letné dovolenky, vianočné spomalenie). Ďalšie rozširovanie prebytkov zahraničného obchodu sa však v najbližších mesiacoch pravdepodobne spomalí až zastaví, aj v dôsledku problémov v automobilovom priemysle či silnejšieho domáceho dopytu podporeného uvoľnenou fiškálnou politikou," myslí si analytik.



"V tomto roku preto očakávame, že prebytky zahraničného obchodu by sa mohli korigovať smerom nadol k 3 % hrubého domáceho produktu (HDP), aj pod vplyvom vyššieho dovozu zbraní (stíhačky). Ďalšie výraznejšie rozšírenie prebytkov zahraničného obchodu očakávame najmä v roku 2026 spolu s nábehom produkcie u viacerých ohlásených investícií v automobilovom priemysle," dodal Koršňák.



ŠÚ SR informoval, že zo Slovenska sa v januári vyviezol tovar v hodnote 8,6 miliardy eur a hodnota dovozu medziročne poklesla na 8,1 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu tak skončilo v kladných číslach v objeme 410,9 milióna eur, čo bol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka lepší výsledok o takmer 700 miliónov eur.