Analytik:SR je skôr víkendovou destináciou,dovolenkujú tu najmä domáci

Bratislava 21. júla (TASR) - Slovensko je skôr víkendovou destináciou, kľúčovú úlohu zohrávajú najmä domáci turisti. Zhodnotil to analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák. Podľa neho sa letná turistická sezóna rozbehla naplno a hoci počet návštevníkov na Slovensku v prvých piatich mesiacoch tohto roka rástol, stále nedosiahol predpandemické úrovne.



Dopyt po cestovaní podľa analytika pribrzďujú relatívne vyššie ceny služieb a neistota ekonomického vývoja. „Cestovatelia dnes čoraz viac hľadajú hodnotu za peniaze, skracujú pobyty alebo zostávajú bližšie k domovu, pričom mnohé krajiny bojujú s dosahmi klimatickej zmeny, veľkou sezónnosťou či masovým turizmom. Napriek komplikovanej ekonomickej situácii sa predpokladá nárast počtu návštevníkov, Slovensko však potrebuje viac zahraničných turistov,“ uviedol Horňák.



Záujem o cestovanie rastie na Slovensku aj vo svete. Analytik priblížil, že ubytovacie zariadenia na Slovensku za prvých päť mesiacov tohto roka navštívilo 2,2 milióna hostí, čo je síce medziročný nárast o 6 %, no stále o 1 % menej ako v rovnakom období v roku 2019. Kľúčový je najmä domáci dopyt, zahraniční turisti v tomto roku tvorili zatiaľ približne tretinu návštevníkov.



„Stále však platí, že Slovensko je najmä víkendovou destináciou, keďže priemerný počet prenocovaní sa dlhodobo drží na úrovni približne 2,5 noci. Veľký potenciál preto Slovensko má v zahraničných turistoch, pre ktorých však musíme zlepšiť dostupnosť (napr. dopravné spojenia), ale aj atraktivitu krajiny,“ uviedol Horňák.



Počet medzinárodných turistov podľa údajov za prvý kvartál tohto roka globálne vzrástol o 5 %. Európa zaznamenala 125 miliónov návštevníkov, čo je o 2 % viac ako vlani a o 5 % viac než pred pandémiou. „Stredná a východná Európa rástla najrýchlejšie (+ 8 % medziročne), čo naznačuje návrat turistov aj do menej tradičných destinácií, avšak počtom stále zaostáva za predpandemickými číslami,“ doplnil analytik.



Podľa Horňáka rok 2025 prináša niekoľko dôležitých trendov v cestovnom ruchu. Destinácie sa snažia znížiť tlak z masového turizmu a zameriavajú sa skôr na dlhšie pobyty, vyššiu úroveň služieb a diverzifikáciu ponuky.



„Mnohé európske destinácie investujú do digitálnych nástrojov na riadenie návštevnosti, ako sú napríklad ‚smart city‘ platformy na monitorovanie pohybu turistov alebo mobilné aplikácie na odporúčanie menej frekventovaných trás. Európska komisia podporuje tzv. ‚off-season tourism‘, teda rozšírenie turistickej aktivity mimo hlavnej sezóny. Cieľom je znížiť tlak na infraštruktúru a životné prostredie, a zároveň zabezpečiť stabilnejšie príjmy pre lokálne komunity,“ dodal.