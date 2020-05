Analytik:Uniknuté údaje z EasyJetu sú vodou na mlyn pre kyberzločincov

Londýn/Moskva 20. mája (TASR) - Uniknuté údaje o zákazníkoch britskej nízkonákladovej leteckej spoločnosti EasyJet sú "vodou na mlyn pre kyberzločincov". Povedal to David Emm hlavný bezpečnostný analytik medzinárodnej spoločnosti Kaspersky vyvíjajúcej bezpečnostný softvér.



"Každý, koho sa toto narušenie týka, by mal byť obzvlášť opatrný pri reagovaní na nevyžiadané správy, pretože je pravdepodobné, že zločinci situáciu využijú na rozposielanie phishingových správ, ktoré ponúkajú niečo, čo je príliš dobré na to, aby to bola pravda," tvrdí Emm. Analytik ďalej upozorňuje, že tieto osoby by taktiež mali pravidelne kontrolovať svoje bankové účty, či na nich nezaznamenajú nejakú podozrivú aktivitu. Svoje zariadenia by mali chrániť aj pomocou spoľahlivého bezpečnostného softvéru, mali by používať jedinečné a silné heslá a inštalovať si aktualizácie operačných systémov a aplikácií.



Spoločnosť EasyJet v utorok informovala, že hackeri získali prístup k e-mailovým adresám a podrobným cestovným údajom približne deviatich miliónov zákazníkov. Počas vyšetrovania sa zistilo, že páchatelia sa dostali k údajom o kreditných kartách 2208 osôb. Spoločnosť už s dotknutými zákazníkmi komunikuje a odporúča im ďalšie kroky s cieľom minimalizovať akékoľvek riziko zneužitia uniknutých údajov. Dôkazy o zneužití osobných údajov svojich klientov však zatiaľ EasyJet nemá.