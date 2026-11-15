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Analytik:Výsledky amerických firiem potvrdili optimistické predpoklady
Pozitívne podľa neho prekvapilo 84 % firiem, čo prevyšuje 5-ročný priemer (78 %).
Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - Výsledková sezóna amerického akciového indexu S&P 500 za tretí štvrťrok potvrdila optimistické predpoklady. Potvrdila sa aj odolnosť najväčších amerických spoločností v čase makroekonomickej neistoty. Ich ziskovosť rastie bezprecedentným tempom vďaka masívnym investíciám do umelej inteligencie (AI), investori sú však voči akciám aj napriek ich nižšiemu oceneniu ostražití. V aktuálnom komentári na to upozornil analytik investičnej platformy Portu Marek Malina.
„Po tom, čo kvartálne výsledky reportovalo už 88 % firiem, kombinovaná medziročná miera rastu ziskov dosiahla 31,4 %. Ide o mimoriadne silné číslo, ktoré vysoko prekonáva 5-ročný (13,3 %) a 10-ročný (12,6 %) historický priemer. Zároveň ide o tretí štvrťrok po sebe, kedy S&P 500 zaznamenal rast ziskov o viac ako 25 %. Séria kvartálov s dvojciferným rastom sa natiahla už na osem,“ priblížil analytik.
Pozitívne podľa neho prekvapilo 84 % firiem, čo prevyšuje 5-ročný priemer (78 %). Zisky boli v priemere o 2,7 % vyššie, ako sa čakalo. Vôbec najpozitívnejšie dopadli akcie v energetickom sektore. Analytické predpoklady nadpriemerne prekonávali aj spoločnosti v IT, zdravotníctve a nevyhnutnej spotrebe.
„Všetkých 11 sektorov indexu zaznamenalo medziročný rast tržieb aj ziskov. Najvýraznejším prevádzkovým motorom bola energetika, ktorá masívne profitovala z vyšších cien energií. Priemerná cena ropy v treťom kvartáli 2026 dosiahla 85,68 USD, čo je o 32 % viac ako v rovnakom období minulého roka. V tesnom závese nasledujú informačné technológie, ťahané predovšetkým výrobcami polovodičov a hardvéru,“ vymenoval Malina.
Na opačnej strane spektra stoja podľa neho komunikačné služby, kde hromadné jednorazové odpisy a náklady firiem ako Meta a Alphabet stiahli agregátne zisky sektora nadol. Prevádzkovo však sektor stále rástol o 14,1 %.
Pri výhľade na štvrtý kvartál zostávajú americké korporácie podľa analytika mierne optimistické. Zo 75 spoločností, ktoré už vydali vlastné usmernenia k ziskom, až 43 vydalo pozitívny výhľad a len 32 negatívny. Percento firiem s negatívnym výhľadom (43 %) je výrazne pod historickým 5-ročným (60 %) aj 10-ročným priemerom (59 %). Konsenzus analytikov predpokladá, že korporátne zisky indexu S&P 500 opäť zrýchlia tempo a za celý rok dosiahnu 33,3 %.
Ekonóm poukázal aj na to, že zatiaľ čo od začiatku roka vzrástla hodnota indexu S&P 500 o 7,4 %, odhady budúcich ziskov spoločností na nasledujúcich 12 mesiacov až o 33,6 %. Rýchlejšie tempo rastu ziskov tak spôsobilo, že index je pre investorov výrazne lacnejším. Opatrnosť investorov je však podľa Malinu na mieste.
„Nižšie ocenenie amerických akcií odráža opatrnosť investorov ako z pohľadu zhoršovania makroekonomických podmienok, tak aj z obáv ohľadom AI,“ vysvetlil. Vysoké ceny energií totiž zvyšujú inflačné tlaky, na čo reagujú centrálne banky zvyšovaním úrokových sadzieb. Investori preto počítajú so sprísňovaním menovej politiky v USA v decembri aj v budúcom roku, čo je pre hospodárenie spoločností aj ocenenie akcií negatívne.
Horšie podmienky v makroprostredí doteraz podľa analytika kompenzovali výrazné investície do umelej inteligencie, ktoré udržujú americkú ekonomiku v dobrej kondícií a podporujú aj rast firemných ziskov. „Investori sú však v prístupe ohľadom ocenenia amerických akcií stále opatrnejší, keďže obrovské investície sa môžu ukázať v čase drahšieho kapitálu ako neudržateľné a nerentabilné,“ varoval Malina.
„Po tom, čo kvartálne výsledky reportovalo už 88 % firiem, kombinovaná medziročná miera rastu ziskov dosiahla 31,4 %. Ide o mimoriadne silné číslo, ktoré vysoko prekonáva 5-ročný (13,3 %) a 10-ročný (12,6 %) historický priemer. Zároveň ide o tretí štvrťrok po sebe, kedy S&P 500 zaznamenal rast ziskov o viac ako 25 %. Séria kvartálov s dvojciferným rastom sa natiahla už na osem,“ priblížil analytik.
Pozitívne podľa neho prekvapilo 84 % firiem, čo prevyšuje 5-ročný priemer (78 %). Zisky boli v priemere o 2,7 % vyššie, ako sa čakalo. Vôbec najpozitívnejšie dopadli akcie v energetickom sektore. Analytické predpoklady nadpriemerne prekonávali aj spoločnosti v IT, zdravotníctve a nevyhnutnej spotrebe.
„Všetkých 11 sektorov indexu zaznamenalo medziročný rast tržieb aj ziskov. Najvýraznejším prevádzkovým motorom bola energetika, ktorá masívne profitovala z vyšších cien energií. Priemerná cena ropy v treťom kvartáli 2026 dosiahla 85,68 USD, čo je o 32 % viac ako v rovnakom období minulého roka. V tesnom závese nasledujú informačné technológie, ťahané predovšetkým výrobcami polovodičov a hardvéru,“ vymenoval Malina.
Na opačnej strane spektra stoja podľa neho komunikačné služby, kde hromadné jednorazové odpisy a náklady firiem ako Meta a Alphabet stiahli agregátne zisky sektora nadol. Prevádzkovo však sektor stále rástol o 14,1 %.
Pri výhľade na štvrtý kvartál zostávajú americké korporácie podľa analytika mierne optimistické. Zo 75 spoločností, ktoré už vydali vlastné usmernenia k ziskom, až 43 vydalo pozitívny výhľad a len 32 negatívny. Percento firiem s negatívnym výhľadom (43 %) je výrazne pod historickým 5-ročným (60 %) aj 10-ročným priemerom (59 %). Konsenzus analytikov predpokladá, že korporátne zisky indexu S&P 500 opäť zrýchlia tempo a za celý rok dosiahnu 33,3 %.
Ekonóm poukázal aj na to, že zatiaľ čo od začiatku roka vzrástla hodnota indexu S&P 500 o 7,4 %, odhady budúcich ziskov spoločností na nasledujúcich 12 mesiacov až o 33,6 %. Rýchlejšie tempo rastu ziskov tak spôsobilo, že index je pre investorov výrazne lacnejším. Opatrnosť investorov je však podľa Malinu na mieste.
„Nižšie ocenenie amerických akcií odráža opatrnosť investorov ako z pohľadu zhoršovania makroekonomických podmienok, tak aj z obáv ohľadom AI,“ vysvetlil. Vysoké ceny energií totiž zvyšujú inflačné tlaky, na čo reagujú centrálne banky zvyšovaním úrokových sadzieb. Investori preto počítajú so sprísňovaním menovej politiky v USA v decembri aj v budúcom roku, čo je pre hospodárenie spoločností aj ocenenie akcií negatívne.
Horšie podmienky v makroprostredí doteraz podľa analytika kompenzovali výrazné investície do umelej inteligencie, ktoré udržujú americkú ekonomiku v dobrej kondícií a podporujú aj rast firemných ziskov. „Investori sú však v prístupe ohľadom ocenenia amerických akcií stále opatrnejší, keďže obrovské investície sa môžu ukázať v čase drahšieho kapitálu ako neudržateľné a nerentabilné,“ varoval Malina.