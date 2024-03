Analytik: Začiatkom roka bolo 15 % platieb debetnými kartami online

Bratislava 11. marca (TASR) - Začiatkom tohto roka bolo 15 % zo všetkých platieb debetnými kartami uskutočnených na internete, pričom tento podiel rastie. Môže to však priniesť aj hrozby, ktoré môžu spotrebiteľov odradiť. Uviedol to v pondelok makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.



Januárové maloobchodné tržby podľa neho ukázali, že sa nákupy spotrebiteľov vrátili k medziročnému rastu po dlhom období útlmu. "Jednou z najzaujímavejších informácií však bolo, že hlavným ťahúňom rastu bol maloobchod mimo predajní a stánkov, ktorý zahŕňa zásielkový a online predaj. Medziročný rast na úrovni takmer 30 % bol dokonca vyšší, než sme zaznamenávali počas pandémie koronavírusu," dodal Horňák.



Poukázal pritom na vlaňajšie dáta Eurostatu, podľa ktorých takmer 15 % Slovákov nakupovalo na internete za posledné tri mesiace viac než 10-krát. Je to o päť percentuálnych bodov viac než priemer EÚ. Podiel takýchto spotrebiteľov, ktorí nákupy na internete využívajú často, za posledné tri roky vzrástol na Slovensku o viac než 12 percentuálnych bodov.



"Až 47 % Slovákov nakupuje cez internet oblečenie, topánky a doplnky, necelých 31 % rieši cez internet internetové a mobilné služby, viac než pätina aj účty za energie či odpad," priblížil Horňák.



Dáta podľa analytika naznačujú, že internetové nákupy sú rastúcim trendom, ktorý má potenciál naďalej pokračovať. Dodal, že pozitívne signály vysielajú aj nové technológie, ako napríklad využívanie dronov či umelej inteligencie (AI) v predaji na diaľku, ktoré budú zážitok z nakupovania zlepšovať.



"Na druhej strane však online nakupovanie rozširuje konkurenciu až na úroveň globálneho trhu a otvára nielen príležitosti, ale aj hrozby, napr. nárast podvodov na internete. Pre časť spotrebiteľov môže byť takáto negatívna skúsenosť na dlhý čas posledným nákupom cez internet. Preto je aj z pohľadu e-shopov dôležité šíriť osvetu v tejto oblasti," uzavrel Horňák.