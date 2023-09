Analytik:Zdražovanie pohonných látok sa postupne prejaví aj v inflácii

Bratislava 29. septembra (TASR) - Ceny pohonných látok na Slovensku za 38. týždeň, od 18. do 25. septembra, pokračovali v raste. Najviac rástli opäť ceny nafty, a to o 0,17 centa za liter, čo predstavuje jednopercentný nárast za týždeň. Ceny benzínu rástli o čosi menej, o 0,5 % alebo 0,09 centa za liter. Toto zdražovanie sa podľa analytika finančných trhov spoločnosti XTB Mareka Nemkyho postupne prejaví aj v inflácii.



"V priebehu tohto týždňa motoristi mohli na čerpacích staniciach vidieť predpokladaný obrat cien nafty, ktorá sa postupne dostáva nad ceny benzínu. To je v súčasnosti spôsobené škrtmi kartelu OPEC+ (Organizácia krajín vyvážajúcich ropu s ďalšími spolupracujúcimi krajinami), ale aj novým dočasným zákazom exportu ruskej nafty, čo spôsobuje výrazný nárast svetových cien nafty," priblížil Nemky.



Zatiaľ čo ceny nafty sú ešte stále medziročne o päť percent nižšie, ceny benzínu sa nachádzajú už nad minuloročnými hodnotami, a to o päť percent. "V súčasnosti nevidíme taký trend ako v minulom roku, keď nám ceny pohonných látok začali výrazne klesať, čo znamená, že spotrebitelia začnú pociťovať vyššie náklady oproti minulému roku čoskoro," avizoval analytik.



Všeobecne najlacnejšie z východnej Európy podľa Nemkyho tankujú motoristi v Poľsku, ktoré má dokonca najlacnejší benzín v celej EÚ. Je to podľa neho spôsobené hlavne nadchádzajúcimi voľbami, keď poľská vláda tlačí na skupinu Orlen, aby umelo udržala nízke ceny pohonných látok. "To môže znamenať, že Poľsko začína zápasiť s nedostatkom pohonných látok, čo potvrdzuje aj rozhodnutie spoločnosti Shell, ktorá vydala limit na tankovanie iba do 100 litrov na jeden nákup," priblížil Nemky.



Do Poľska podľa neho prichádzajú aj českí motoristi, keďže tam môžu tankovať lacnejšie. "Takýto ošiaľ bude musieť čím skôr skončiť, keďže takéto nízke ceny dlhodobo udržateľné rozhodne nie sú. Po voľbách sa tak uvidí, či takéto kroky boli spravodlivé a či sa náhodou Poľsko nestane druhým Maďarskom," dodal analytik.