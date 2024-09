Analýza: Absolventi škôl si môžu vyberať z vyše 4600 pracovných ponúk

Bratislava 23. septembra (TASR) - Absolventi stredných a vysokých škôl si môžu vyberať aktuálne z viac ako 4600 pracovných ponúk. Najviac ponúk je v Bratislavskom kraji, naopak, najmenej pracovných príležitostí ponúka Prešovský kraj. Vyplýva to z aktuálnej analýzy pracovného portálu Profesia.sk, ktorý prevádzkuje spoločnosť Alma Career.



"Na portáli Profesia.sk je momentálne zverejnených 605 pracovných ponúk, ktoré sú označené ako vhodné pre absolventky a absolventov vysokých škôl. Najviac z nich je z farmaceutického priemyslu, konkrétne 136. Pätina z inzerátov je z oblasti zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, viac ako desatina inzerátov je zo sektora ekonomiky. Nasledujú elektrotechnika a energetika, administratíva, stavebníctvo a informačné technológie," uviedla PR manažérka spoločnosti Ľubica Melcerová.



Doplnila, že najviac príležitostí majú absolventi s vyšším odborným vzdelaním, a to najmä v zdravotníctve na pozícii sestier, dentálnych hygieničiek, rádiologických asistentov či fyzioterapeutov.



PR manažérka spresnila, že takmer 40 % pracovných ponúk je z Bratislavského kraja a druhý najvyšší počet má Trnavský kraj so 14 %. Najmenej inzerátov pre absolventov vysokých škôl ponúka Prešovský kraj.



Aktívny životopis má na portáli Profesia.sk takmer 2400 absolventov vysokých škôl. Najväčší záujem majú však o prácu, kde nie je potrebné vysokoškolské vzdelanie. Ide o pozície administratívnych pracovníkov, predavačov, asistentov, odborných predajcov a čašníkov.



Uplatnenie vo vyštudovanom odbore nenájdu všetci absolventi. Dôvodmi sú napríklad nedostatok pracovných miest v danom odbore, slabé finančné ohodnotenie či chýbajúca prax. Prax je v niektorých oblastiach podľa PR manažérky nevyhnutná, pričom spomedzi súčasných ponúk pre absolventov ju vyžaduje 44 % zamestnávateľov.



Stredoškoláci majú po skončení školy najviac možností v oblastiach, kde nie je potrebné vyššie vzdelanie. Dostatok príležitostí im ponúka obchod, kde je aktuálne takmer 1000 ponúk. Druhý najväčší počet inzerátov je z výroby (700) a z oblastí, ako administratíva a doprava (500). Menej ako 500 ponúk je na pozície predavačov a viac ako 300 inzerátov zverejnili zamestnávatelia na administratívnych pracovníkov a odborných predajcov.



Necelá tretina všetkých ponúk je rovnako ako pri vysokoškolských absolventoch z Bratislavského kraja, ďalej nasledujú Žilinský a Trnavský kraj. Najmenej inzerátov je opäť na východnom Slovensku. Absolventi stredných škôl najčastejšie reagujú na ponuky predavačov, administratívnych pracovníkov a odborných predajcov. Okrem týchto pozícií sa prevažne ľudia bez maturity zaujímajú aj o prácu skladníka či operátora výroby.