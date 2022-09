Analýza: Ak firma neumožní home office, čaká ju odchod zamestnancov

Bratislava 17. septembra (TASR) – Ak spoločnosť neponúka formu práce na diaľku či hybridný model, s veľkým predpokladom ju čaká odchod kvalifikovaných zamestnancov. Potvrdzujú to skúsenosti pracovnej agentúry Grafton, ale aj ďalšie štúdie. Výhody tohto pracovného modelu sú pritom nielen na strane pracovníkov, prospech z nej majú aj zamestnávatelia.



Pandémia priniesla v práci na diaľku alebo "home office" zásadnú akceleráciu, podniky sa museli flexibilne prispôsobiť zmenám a transformácii na tento spôsob práce. Množstvo firiem však pred tým má aj naďalej obavy.



Viacero štúdií podľa personálnej agentúry potvrdzuje, že práca na diaľku poskytuje zamestnancom lepšiu možnosť zladiť svoj pracovný a súkromný život, vďaka čomu sú spokojnejší a produktívnejší. Tento typ rovnováhy a pracovnej flexibility sa pretavuje aj do väčšej lojality smerom k zamestnávateľovi, tiež do rozvoja radu tzv. mäkkých zručností. Všetky tieto faktory vedia následne pracovníci využiť vo svojej práci a pre prospech zamestnávateľa.



Hybridná práca s dochádzaním do zamestnania na dva či tri dni počas pracovného týždňa tiež vedie k úspore času a väčšiemu sústredeniu sa na pracovné úlohy bez vyrušovania kolegami. Pre niektoré odvetvia je však výhodnejšia ako pre iné.



Podniky, ktoré prejdú na hybridný model práce, podľa Martina Mala z Graftonu získajú väčšiu atraktivitu pri nábore nových kolegov. "Naše skúsenosti tiež ukazujú, že zamestnanci skôr siahnu po práci, ktorá im ponúka väčšiu flexibilitu, pretože sú v nej spokojnejší," podotkol Malo s tým, že hybridná práca a práca na "home office" sa tento rok ukazuje ako trend číslo jeden. Tvrdí, že v súčasnej vojne o talenty a udržanie si špičkových odborníkov by mala byť kľúčovým konceptom a nevyhnutnou súčasťou ponuky firiem.