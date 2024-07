Analýza: Auto aj na súkromné účely by v SR chcelo až 41 % zamestnancov

Bratislava 7. júla (TASR) - Príspevok na dopravu do zamestnania ponúka v súčasnosti na Slovensku 23 % zamestnávateľov. Tento benefit by však chcelo až 52 % zamestnancov. Ako vyplýva ďalej z analýzy spoločnosti Edgar Baker, auto aj na súkromné účely ponúka 13 % zamestnávateľov, hoci by tento benefit v SR chcelo až 41 % zamestnancov.



"Firmy aj zamestnanci majú viac možností, ako využiť napríklad príspevok na dopravu tak, aby ich vyšiel finančne výhodnejšie, no zároveň bol motivujúci. Často však o tom nevedia," uviedla Lucia Čišková, výkonná riaditeľka Business Lease Slovakia.



Podpora mobility zamestnanca, či už formou pridelenia služobného vozidla alebo finančného príspevku na mobilitu je dnes na Slovensku podľa Viery Gajdoš Andrásy, odborníčky v oblasti personálneho poradenstva spoločnosti Edgar Baker, dokonca dôležitejším benefitom než napríklad flexibilita, kariérny rast či možnosť kariérneho vzdelávania.



"Existuje tu výrazný rozdiel medzi ponukou benefitov zo strany zamestnávateľov a dopytom po týchto benefitoch zo strany zamestnancov. Zároveň to ukazuje na potenciálne oblasti zlepšenia a prispôsobenia benefitov podľa preferencií zamestnancov, čo môže prispieť k ich väčšej motivácii a spokojnosti v práci," dodala Gajdoš Andrásy.