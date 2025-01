Analýza: Belgičania zvýšili svoj záujem o dodávky zelenej elektriny

Brusel 8. januára (TASR) - Zmluvy zamerané na dodávky zelenej energie oslovujú rastúci počet Belgičanov. Vyplýva to z energetickej správy za rok 2024, ktorú v stredu zverejnila spoločnosť Wikipower a na ktorú upozornila televízna stanica RTBF, informuje spravodajca TASR.



Belgická spoločnosť Wikipower zabezpečuje porovnávanie cien energií z rôznych zdrojov a podľa jej analýzy až 77 percent nových zmlúv uzatvorených prostredníctvom jej porovnávacej platformy bolo 100-percentne ekologických, čiže išlo o dodávky energie z obnoviteľných zdrojov. Ide o nárast takýchto zmlúv v porovnaní s predošlým obdobím. V roku 2023 bolo 65 percent "zelených zmlúv" a v roku 2022 len 47 percent.



Spoločnosť Wikipower na svojej webovej stránke tvrdí, že jej poslaním je podporovať obyvateľstvo pri optimalizácii ich domáceho rozpočtu a pri prechode na zelenú energiu. Spoločnosť analyzuje potreby domácností, aby ich nasmerovala na dodávateľa energie, ktorý najlepšie zodpovedá ich profilu.



Podľa RTBF však existuje výrazný rozdiel medzi regiónmi federácie. Najvyšší počet zelených zmlúv, 82 percent, bol vlani zaznamenaný vo Flámsku, 81 percent vo Valónsku a najmenej ich bolo v regióne Brusel. Tento rozdiel možno vysvetliť vyspelejším energetickým trhom vo flámskom regióne, kde sú propagačné kampane na zelenú energetiku oveľa rozvinutejšie ako vo zvyšných častiach krajiny.



Správa Wikipower zdôraznila, že do roku 2024 sa preferencie pre zelené zmluvy stali jednotnejšími vo všetkých vekových kategóriách obyvateľstva. V roku 2022 približne 70 percent predplatiteľov dodávok zelenej elektriny tvorili mladí spotrebitelia (18 až 40 rokov), ktorí sú vo všeobecnosti citlivejší na otázky životného prostredia a klimatických zmien, najmä prostredníctvom cielených komunikačných kampaní.



Analýza však zistila, že vlani bolo rozdelenie predplatných zelených zmlúv medzi hlavnými dvoma vekovými skupinami - 18 až 40 rokov a 40 rokov a viac - takmer rovnaké.



Rastúcu popularitu zmlúv na dodávky zelenej energie medzi Belgičanmi môže podľa Wikipower vysvetliť niekoľko faktorov. V prvom rade sú to kampane na zvyšovanie povedomia o ochrane životného prostredia prostredníctvom vzdelávacích a mediálnych iniciatív, ktoré oslovujú čoraz širšie publikum. Ďalším dôvodom je samotná diverzifikácia ponúk od dodávateľov energie, čo výrazne zvýšilo dostupnosť zmlúv o zelenej elektrine za konkurenčné ceny.





