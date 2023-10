Analýza: Bratislave treba trikrát viac samoobslužných boxov

Bratislava 27. októbra (TASR) - Bratislava potrebuje trikrát viac samoobslužných boxov a výdajných miest, aby dokázala pokryť všetky požiadavky svojich obyvateľov v súvislosti s rastúcim objemom elektronického obchodu. Uviedla to spoločnosť Packeta, pôsobiaca v doručovaní zásielok a logistike. Zároveň bude podľa spoločnosti nutné pracovať aj na navýšení kapacity, ktorá by mala vzrásť približne na päťnásobok.



"Štúdia švajčiarskej spoločnosti UPIDO odhaduje, že vďaka neustále rastúcej popularite e-shopov sa objem zásielok z nich v rámci EÚ a Veľkej Británie do roku 2029 zdvojnásobí na približne 30 miliárd eur ročne. Aj v slovenských mestách a obciach preto bude musieť pribudnúť výrazne viac samoobslužných boxov a výdajných miest, ktoré sú najlepším nástrojom v snahe znižovať emisie vyprodukované v súvislosti s doručovaním," spresnila spoločnosť.



"Dáta hovoria jasne. Ak zrátame naše Z-Boxy a výdajné miesta spolu s výdajnými miestami a boxami konkurencie, pre stále rastúci počet objednávok z e-shopov dnes máme na Slovensku k dispozícii približne 12 výdajných miest alebo boxov na 10.000 obyvateľov. Napríklad v susednom Poľsku, ktoré je v rámci EÚ v tomto smere lídrom, je to až 38 výdajných miest alebo boxov na 10.000 obyvateľov a podobné je to v severských krajinách," vysvetlil výkonný riaditeľ Packety Alexander Jančo.



Samoobslužné boxy a výdajné miesta podľa Packety zohrávajú kľúčovú úlohu pri znižovaní uhlíkovej stopy e-commerce doručovania zásielok. "Keďže počet zásielok neustále stúpa, výstavba samoobslužných boxov na tých správnych miestach je jednoznačne tou najlepšou a najekologickejšou voľbou, a to nielen pre doručovanie v mestách. Táto forma dokáže výrazne znížiť počet kuriérskych dodávok, ktoré v našich uliciach doručujú zásielky na konkrétne adresy. Tým automaticky znižujeme aj uhlíkovú stopu. Zároveň si uvedomujeme, že zásielkové boxy nesmú narúšať vzhľad našich miest a vytvárať ďalší vizuálny smog," povedal Jančo.



Dodal, že Packeta chce k znižovaniu uhlíkovej stopy prispieť aj využívaním elektrických dodávok. Už budúci rok začne s elektrifikáciou svojho vozového parku a kuriérskych dodávok a do roku 2027 bude väčšina z nich plne elektrických.