Britský kapitál je na historickom maxime

Bratislava 12. decembra (TASR) - Záujem Britov o podnikanie na Slovensku aj naďalej rastie. Potvrdzuje to posledná analýza poradenskej spoločnosti Bisnode, podľa ktorej na Slovensku vzniklo od marca tohto roka 66 nových britských firiem.



"Za celý rok 2019 založili Briti na Slovensku až 229 spoločností. Znamená to, že dnes tu podniká historicky najviac britských podnikov (1532). Rovnako rekordná je i výška vlastneného základného kapitálu. Ten predstavuje až 1,085 miliardy eur," priblížila analytička spoločnosti Petra Štěpánová.



Koncom októbra schválili členské štáty Európskej únie odklad odchodu Veľkej Británie z EÚ na 31. januára 2020.



"Podľa našich zistení počet firiem s britským vlastníkom na Slovensku kontinuálne rastie od roku 2015, keď tu bolo podľa našich databáz zaregistrovaných 988 britských podnikov. Odvtedy ich počet narástol doteraz až o 544 firiem," uvádza analytička. Zároveň upozorňuje, že v susednom Česku v septembri podľa databáz spoločnosti podnikalo v ČR 4694 firiem s britskými vlastníkmi a bolo to o 5 % menej ako v roku 2018. Objem britského kapitálu zapísaného v základnom imaní firiem však dosiahol v septembri historické maximum.