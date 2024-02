Analýza: Celkový dopyt po nehnuteľnostiach by mohol rásť

Bratislava 28. februára (TASR) - Celkový dopyt po nehnuteľnostiach by mohol rásť. Predpokladá to analytik 365.bank Tomáš Boháček v súvislosti s vývojom cien nehnuteľností na bývanie, ktorý v stredu zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Podľa analytika bude prostredie na Slovensku pre rast dopytu priaznivé. Zvýšiť by sa tiež mohla priemerná cena, za ktorú si budú môcť domácnosti dovoliť kúpiť novú nehnuteľnosť.



"Celkový dopyt po nehnuteľnostiach z ekonomického pohľadu by mal však rásť, keďže prostredie bude na Slovensku priaznivé - obnovuje sa rast reálnych miezd pri stále stúpajúcich nominálnych mzdách v prostredí neporovnateľne nižšej inflácie, akú sme tu mali v posledných dvoch rokoch, a to všetko pri stabilnej miere nezamestnanosti," vysvetlil Boháček.



Vývoj cien nehnuteľností bude podľa analytika skôr stagnovať a striedať sa budú mesiace rastu a poklesu cien. "Svoj vplyv na vývoj bude mať aj ponuka na trhu, ktorá flexibilne reaguje na vývoj dopytu - v preklade, ak ceny rastú, rastie aj počet inzerujúcich predajcov snažiacich sa predať drahšie a naopak," doplnil analytik 365.bank.



Ako dodal, cenová korekcia v poslednom 1,5 roku sa prejavila aj na poklese začatej výstavby, čo neskôr môže znížiť aj ponuku nových nehnuteľností, a teda zvýšiť ceny.



Finančné trhy v závere februára očakávajú zníženie úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB) do konca roka o 100 bázických bodov, uviedol Boháček. "Trhy započítavajú prvý pohyb v smere nadol v lete a postupné, pravidelné tempo štyroch znížení o 25 bázických bodov," doplnil analytik s tým, že predstavitelia ECB ostávajú opatrní, keďže vývoj cien a ekonomiky je ovplyvňovaný viacerými faktormi.



Boháček odhadol, že súčasná priemerná úroveň pre hypotekárne sadzby nateraz vrcholí a v nasledujúcich štvrťrokoch je pravdepodobný ich pokles, avšak skôr pozvoľný. "Razantné plošné pohyby úrokových sadzieb hypoték smerom nadol v tomto roku neočakávame. Náš základný scenár teraz počíta s návratom k 3 % priemernej úrovni úrokových sadzieb pre fixácie v pásme 1 - 5 rokov," uviedol analytik.