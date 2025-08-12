Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Analýza: Cena ropy bola takmer celý júl stabilná

Na ilustračnej snímke ropovod. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Na prelome mesiacov sa cena zvýšila.

Autor TASR
Bratislava 12. augusta (TASR) - Cena ropy bola takmer celý júl stabilná, na prelome júla a augusta však došlo k jej zvýšeniu. Skupina OPEC+ na júlovom stretnutí rozhodla naďalej zachovať aktuálne ťažobné limity ropy. Po zverejnení tohto rozhodnutia ceny ropy vzrástli približne o 2,5 %. Referenčná cena ropy Brent sa pohybovala od 69 USD (59,37 eura) do 70 USD (60,23 eura) za barel (159 litrov). Prispelo k tomu aj oznámenie novej obchodnej dohody medzi USA a EÚ. V utorok to v súvislosti s aktuálnou situáciou na trhu s ropou uviedol Jaroslav Ton zo spoločnosti Malcom Finance.

„K pozitívnej nálade na trhu prispelo aj oznámenie novej obchodnej dohody medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou, vďaka ktorej bola výrazne obmedzená hrozba zavedenia až 30 % ciel na európske exporty - konečná sadzba je 15 %. Výsledok bol trhom prijatý ako zmiernenie napätia a rizika obchodnej vojny,“ uviedol Ton.

Napriek rastovým faktorom ceny brzdia negatívne signály. Zásoby ropy v predposledný júlový týždeň vzrástli o 7,7 milióna barelov, čo bolo spôsobené poklesom exportov.

Odhady vývoja cien pohonných látok pre štvrtý kvartál tohto roka hovoria o troch scenároch. V tom základnom by mohli ceny ropy zostať v rozmedzí 65 - 75 USD za barel, kurz eura a dolára sa stabilizuje. Ceny pohonných látok by sa tak zásadným spôsobom meniť nemali.

Pri optimistickom scenári by mohli ceny ropy klesnúť o tri až päť centov za liter. Pritom čím silnejší by bol pokles ceny ropy alebo posilnenie eura, tým viac by klesli ceny pohonných látok. Pesimistický scenár hovorí o zvýšení ceny ropy nad 80 USD za barel a oslabení eura, čo by mohlo zdvihnúť ceny pohonných látok o osem až desať centov za liter alebo viac.

(1 EUR = 1,1622 USD)
.

