Analýza: Cena zlata sa mení v závislosti od vývoja medzi USA a Čínou

Bratislava 9. decembra (TASR) - Zlato sa vrátilo k hornej hranici 30-dolárového pásma, v ktorom sa obchoduje posledné tri mesiace. Dôvodom sú obnovené obavy z toho, či sa v dohľadnej dobe podarí dosiahnuť obchodnú dohodu medzi USA a Čínou. Na základe týchto, ale i ďalších dôvodov analytici Saxo Bank predpokladajú, že cena zlata bude v budúcom roku rásť. V pondelok cena zlata podľa údajov Bloombergu vzrástla na 1462 dolárov (1318,78 eura) za uncu (31,1 gramu).



Cena zlata sa v uplynulých dňoch pokúšala prelomiť 30-dolárové pásmo vytvorené v nedávnych mesiacoch. "Ovplyvnili ho vyjadrenia z Pekingu a Washingtonu o vyhliadkach obchodnej dohody medzi dvoma veľmocami," priblížil komoditný analytik Saxo Bank Ole Hansen. Takým bol podľa jeho slov napríklad nedávny komentár amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý poprel urgentnosť dosiahnutia dohody. Povedal, že by bolo možné lepšie počkať s dohodou až do prezidentských volieb v novembri budúceho roku. Čínski predstavitelia sa zas ostro vyjadrili k nedávnemu hlasovaniu Senátu amerického Kongresu k ľudským právam v Hongkongu a v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang.



Finančné trhy na to reagovali poklesom akcií, výnosov dlhopisov a rastom ceny zlata. "Investori sú už z takýchto náhlych obratov unavení. Situácia sa pritom do konca roka môže ešte viac zhoršiť. Koncom roka totiž už tradične klesá likvidita a rastie volatilita. Je za tým jednak potreba obchodníkov uzavrieť pred koncom roka svoje účtovníctvo, ako aj snaha zostať v týchto rýchlo sa meniacich časoch mimo trhu," vysvetľuje Hansen. Podľa neho takéto správanie investorov potvrdzuje aj obchod so zlatom. Obchody s ním klesli od októbra o jednu tretinu, na 206.000 lotov. "Obchodníci čakajú, kým sa trh znova naštartuje smerom nahor. Ak k tomu dôjde, cena zlata by mohla prelomiť hodnotu 1517 dolárov za uncu, kde sa nachádzala v októbri tohto roka," predpokladá Hansen.



Obchodníci, ktorí investujú do zlata prostredníctvom ETF fondov, pritom znížili svoje stávky len o 1,5 %. "Táto malá odchýlka potvrdzuje, že cena by nemala poklesnúť pod hranicu 1380 dolárov," doplnil Hansen.



Podporným nástrojom pri cenách zlata by mohlo byť aj ďalšie znižovanie sadzieb Fedu, ktoré sa očakáva v najbližších 12 mesiacoch. "Nižšie sadzby by mali oslabiť americký dolár, čo prospieva zlatu. Za pozornosť okrem toho stojí aj vzťah čínskeho jüanu a zlata. Vidíme, že korelácia medzi týmito dvomi nástrojmi je na najvyššej úrovni od polovice roku 2016. Kurz jüanu je premennou závislou na vyhliadkach obchodnej politiky a zlato je stávka voči jeho poklesu," konštatuje Hansen. Analytici preto predpokladajú rast cien zlata aj v budúcom roku.