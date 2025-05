Analýza: Cenovo najnedostupnejšie bývanie je v Bratislave a na východe

Bratislava 3. mája (TASR) - Cenovo najdostupnejšie byty sú v Nitrianskom, Trenčianskom a Banskobystrickom kraji. Najnižšia cenová dostupnosť bytov je v Bratislave a v niektorých regiónoch na východe Slovenska. Vyplýva to z analýzy, ktorú pripravila analytička Wood & Company Eva Sadovská.



„Porovnanie platov voči cenám nehnuteľností poukazuje na úroveň dostupnosti bývania pre bežných obyvateľov daného regiónu. V prípade zvýšených cien nehnuteľností a zároveň nízkych miezd klesá dostupnosť bývania, čo môže znižovať atraktivitu regiónu z pohľadu nových obyvateľov zvažujúcich výber zázemia, ako aj obyvateľov rôznych príjmových skupín. Naopak, priaznivý pomer medzi príjmami a cenami nehnuteľností zvyšuje potenciál regiónu pre stabilný rast a nové investície do bývania,“ vysvetlila v analýze Sadovská.



Najdrahšie nehnuteľnosti sú v Bratislavskom kraji, kde sa priemerná cena za jeden štvorcový meter (m2) vlani dostala na 3190 eur. Nasleduje Košický kraj s cenami na úrovni 2102 eur/m2. Naopak, najnižšie ceny bytov a domov boli vlani v Nitrianskom (1389 eur/m2), Banskobystrickom (1538 eur/m2) a Trenčianskom kraji (1581 eur/m2).



Jedným z ukazovateľov dostupnosti bývania je aj dynamika výstavby bytov. Podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR bolo vlani dokončených najmenej bytov za posledných šesť rokov a rozbeh nových projektov sa prepadol na 11-ročné minimum. Celkovo bolo dokončených menej ako 18.000 bytov, pričom začatých bolo približne 15.000 nových bytov.



Podľa Sadovskej počet dokončených bytov na 1000 obyvateľov poskytuje prehľad o tom, ako efektívne región reaguje na dopyt po bývaní a aký je jeho reálny výstavbový výkon. Vysokú intenzitu bytovej výstavby aktuálne dosahujú Bratislavský a Trnavský kraj. Naopak, nižšia intenzita výstavby je v Banskobystrickom a Košickom kraji. Dlhodobo nízka úroveň bytovej výstavby môže podľa Sadovskej viesť k nedostatku nového bývania a stagnácii na trhu.



Sadovská pripomenula, že podľa výsledkov prieskumu spoločnosti Ipsos plánuje kúpu bytu alebo domu v horizonte piatich rokov 23 % Slovákov. Najväčší záujem o kúpu nového bývania majú mladí ľudia do 34 rokov, a to najmä v Bratislavskom, Banskobystrickom a Trenčianskom kraji. Pri kúpe nového bývania u nich rozhoduje najmä cena a lokalita.