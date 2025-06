Analýza: Bývanie na Slovensku dražie rýchlejšie než v EÚ

Bratislava 17. júna (TASR) - Ceny bytov a domov na Slovensku v minulom roku rástli rýchlejšie, ako bol priemer v eurozóne a EÚ. Ceny nehnuteľností určených na bývanie na Slovensku vlani medziročne vzrástli o 3,8 %, priemer rastu v eurozóne bol 2 % a v EÚ 3,3 %. Rast cien bytov a domov sa zrýchlil aj v úvode tohto roka, byty a domy na Slovensku boli v tomto období drahšie o 13,2 % oproti vlaňajšku. Išlo o najvýraznejší nárast od tretieho kvartálu 2022. Upozornila na to analytička Wood & Company Eva Sadovská.



„Na slovenskom realitnom trhu aj naďalej prevláda dopyt nad ponukou. Pokles úrokových sadzieb, ešte v druhej polovici 2024, zvýšil dopyt po úveroch na bývanie, resp. po hypotékach. Záujem o nehnuteľnosti je podporovaný opätovným reálnym rastom platov a pretrvávajúcou nízkou mierou nezamestnanosti. Domácnosti majú zároveň tendenciu očakávať rast cien nehnuteľností, a to ich motivuje neodkladať príliš rozhodnutie o novom bývaní a realizovať kúpu v dohľadnej budúcnosti. Dôležitú rolu pri vývoji cien zohráva aj samotný región, resp. lokalita,“ uviedla Sadovská.



V súčasnosti býva vo vlastnom byte alebo dome 94 % Slovákov. Kúpu nehnuteľnosti na bývanie v horizonte piatich rokov podľa prieskumu spoločnosti Ipsos plánuje takmer 23 % obyvateľov. Najväčší záujem o vlastné bývanie majú mladí ľudia do 34 rokov. O kúpe nového bývania rozhoduje najmä cena a lokalita, záujemcovia však prihliadajú aj na svoje úspory, energetickú náročnosť a dostupnosť služieb.