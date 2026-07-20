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Analýza: Ceny novostavieb v Bratislave v 2. štvrťroku stagnovali
Ceny novostavieb rastú podľa analýzy za posledné roky tempom blízkym nule a nárast priemernej ceny je spôsobený skôr vyšším podielom bytov v prémiovom segmente.
Autor TASR
Bratislava 20. júla (TASR) - Priemerná cena nových ponúkaných bytov v Bratislave dosiahla 5341 eur za štvorcový meter (m2) s daňou z pridanej hodnoty (DPH), čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast len o 2,3 %. Predaj oproti prvému štvrťroku klesol na 652 zo 742 predaných bytov a ponuka sa s ohľadom na slabší dopyt zvýšila na 4231 bytov. Vyplýva to z aktuálnej analýzy spoločnosti Bencont Investments.
Ceny novostavieb rastú podľa analýzy za posledné roky tempom blízkym nule a nárast priemernej ceny je spôsobený skôr vyšším podielom bytov v prémiovom segmente. V druhom štvrťroku však ponuku doplnili najmä byty v nižšom strednom segmente s cenovkou do 4500 eur/m2, čo priemernú cenu oproti prvému štvrťroku dokonca mierne znížilo. Priemerná absolútna cena ponúkaných bytov bola na úrovni 380.000 eur s DPH a priemerná výmera týchto bytov dosahovala 66 m2.
„Rok 2024 a čiastočne 2025 sa niesli v znamení zotavujúceho sa dopytu po prepade spôsobenom ľahkou ‚krízou‘ na trhu v rokoch 2022 - 2023. Tempo predaja bytov postupne vzrástlo z 200 na 600+ predaných bytov. Posledný rok sme svedkami stabilizácie predaja na úrovni 600 - 700 predaných bytov za každý štvrťrok. Môžeme tak tvrdiť, že oproti rokom 2014 - 2021 je dopyt po novostavbách nižší o zhruba 25 %,“ priblížil hlavný analytik spoločnosti Rudolf Bruchánik.
V súčasnosti počet voľných bytov presiahol 4000, čo je číslo, ktoré tu podľa Bruchánika bolo naposledy v roku 2017. Predaj vtedy ale presahoval 1000 bytov štvrťročne, teda o 50 % viac ako dnes. „Veľkú časť ponuky v súčasnosti sústreďuje vyšší segment, zatiaľ čo ponuka štartovacích bytov stále chýba. Môžeme povedať, že vzhľadom na dopyt je ponuka dostatočne vysoká a developeri cítia vzájomnú konkurenciu. Výsledkom je stagnácia cien,“ dodal analytik.
Dopyt je obmedzovaný aj zvýšenými úrokovými sadzbami, všeobecnou ekonomickou stagnáciou Slovenska a vysokou mierou zdanenia. Na tom sa v najbližšom čase podľa Bruchánika pravdepodobne nič nezmení a úrokové sadzby sa budú pohybovať medzi 3,5 - 4 %. „V slovenskej ekonomike takisto v blízkej budúcnosti nemožno očakávať výrazné pozitívne zmeny. Hospodárenie štátu je vysoko deficitné, napriek rastúcim daniam, ktoré brzdia rozvoj podnikania,“ pripomenul analytik. V neposlednom rade podľa neho odrádza investorov zo Západu geopolitické smerovanie krajiny, čo znižuje zahraničné investície, ktoré posledné desaťročia ťahali ekonomiku.
Málo investícií do infraštruktúry a inovácií znamená, že ekonomika stráca konkurencieschopnosť a nevytvára pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou. Platy ľudí nestačia na to, aby pri aktuálnych úrokových sadzbách a cenách nehnuteľností kupovali viac bytov. Trh s novostavbami bude preto podľa analytika prešľapovať na mieste, dopyt ostane ohraničený a ceny bytov budú stagnovať. „To, čo bude zaujímavé sledovať do budúcna, je vývoj ponuky, ktorej ďalší rast by už mohol vyvolať istú nervozitu,“ dodal Bruchánik.
Ceny novostavieb rastú podľa analýzy za posledné roky tempom blízkym nule a nárast priemernej ceny je spôsobený skôr vyšším podielom bytov v prémiovom segmente. V druhom štvrťroku však ponuku doplnili najmä byty v nižšom strednom segmente s cenovkou do 4500 eur/m2, čo priemernú cenu oproti prvému štvrťroku dokonca mierne znížilo. Priemerná absolútna cena ponúkaných bytov bola na úrovni 380.000 eur s DPH a priemerná výmera týchto bytov dosahovala 66 m2.
„Rok 2024 a čiastočne 2025 sa niesli v znamení zotavujúceho sa dopytu po prepade spôsobenom ľahkou ‚krízou‘ na trhu v rokoch 2022 - 2023. Tempo predaja bytov postupne vzrástlo z 200 na 600+ predaných bytov. Posledný rok sme svedkami stabilizácie predaja na úrovni 600 - 700 predaných bytov za každý štvrťrok. Môžeme tak tvrdiť, že oproti rokom 2014 - 2021 je dopyt po novostavbách nižší o zhruba 25 %,“ priblížil hlavný analytik spoločnosti Rudolf Bruchánik.
V súčasnosti počet voľných bytov presiahol 4000, čo je číslo, ktoré tu podľa Bruchánika bolo naposledy v roku 2017. Predaj vtedy ale presahoval 1000 bytov štvrťročne, teda o 50 % viac ako dnes. „Veľkú časť ponuky v súčasnosti sústreďuje vyšší segment, zatiaľ čo ponuka štartovacích bytov stále chýba. Môžeme povedať, že vzhľadom na dopyt je ponuka dostatočne vysoká a developeri cítia vzájomnú konkurenciu. Výsledkom je stagnácia cien,“ dodal analytik.
Dopyt je obmedzovaný aj zvýšenými úrokovými sadzbami, všeobecnou ekonomickou stagnáciou Slovenska a vysokou mierou zdanenia. Na tom sa v najbližšom čase podľa Bruchánika pravdepodobne nič nezmení a úrokové sadzby sa budú pohybovať medzi 3,5 - 4 %. „V slovenskej ekonomike takisto v blízkej budúcnosti nemožno očakávať výrazné pozitívne zmeny. Hospodárenie štátu je vysoko deficitné, napriek rastúcim daniam, ktoré brzdia rozvoj podnikania,“ pripomenul analytik. V neposlednom rade podľa neho odrádza investorov zo Západu geopolitické smerovanie krajiny, čo znižuje zahraničné investície, ktoré posledné desaťročia ťahali ekonomiku.
Málo investícií do infraštruktúry a inovácií znamená, že ekonomika stráca konkurencieschopnosť a nevytvára pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou. Platy ľudí nestačia na to, aby pri aktuálnych úrokových sadzbách a cenách nehnuteľností kupovali viac bytov. Trh s novostavbami bude preto podľa analytika prešľapovať na mieste, dopyt ostane ohraničený a ceny bytov budú stagnovať. „To, čo bude zaujímavé sledovať do budúcna, je vývoj ponuky, ktorej ďalší rast by už mohol vyvolať istú nervozitu,“ dodal Bruchánik.