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Analýza: Ceny novostavieb v Bratislave v 2. štvrťroku stagnovali

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Ceny novostavieb rastú podľa analýzy za posledné roky tempom blízkym nule a nárast priemernej ceny je spôsobený skôr vyšším podielom bytov v prémiovom segmente.

Autor TASR
Bratislava 20. júla (TASR) - Priemerná cena nových ponúkaných bytov v Bratislave dosiahla 5341 eur za štvorcový meter (m2) s daňou z pridanej hodnoty (DPH), čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast len o 2,3 %. Predaj oproti prvému štvrťroku klesol na 652 zo 742 predaných bytov a ponuka sa s ohľadom na slabší dopyt zvýšila na 4231 bytov. Vyplýva to z aktuálnej analýzy spoločnosti Bencont Investments.

Ceny novostavieb rastú podľa analýzy za posledné roky tempom blízkym nule a nárast priemernej ceny je spôsobený skôr vyšším podielom bytov v prémiovom segmente. V druhom štvrťroku však ponuku doplnili najmä byty v nižšom strednom segmente s cenovkou do 4500 eur/m2, čo priemernú cenu oproti prvému štvrťroku dokonca mierne znížilo. Priemerná absolútna cena ponúkaných bytov bola na úrovni 380.000 eur s DPH a priemerná výmera týchto bytov dosahovala 66 m2.

„Rok 2024 a čiastočne 2025 sa niesli v znamení zotavujúceho sa dopytu po prepade spôsobenom ľahkou ‚krízou‘ na trhu v rokoch 2022 - 2023. Tempo predaja bytov postupne vzrástlo z 200 na 600+ predaných bytov. Posledný rok sme svedkami stabilizácie predaja na úrovni 600 - 700 predaných bytov za každý štvrťrok. Môžeme tak tvrdiť, že oproti rokom 2014 - 2021 je dopyt po novostavbách nižší o zhruba 25 %,“ priblížil hlavný analytik spoločnosti Rudolf Bruchánik.

V súčasnosti počet voľných bytov presiahol 4000, čo je číslo, ktoré tu podľa Bruchánika bolo naposledy v roku 2017. Predaj vtedy ale presahoval 1000 bytov štvrťročne, teda o 50 % viac ako dnes. „Veľkú časť ponuky v súčasnosti sústreďuje vyšší segment, zatiaľ čo ponuka štartovacích bytov stále chýba. Môžeme povedať, že vzhľadom na dopyt je ponuka dostatočne vysoká a developeri cítia vzájomnú konkurenciu. Výsledkom je stagnácia cien,“ dodal analytik.

Dopyt je obmedzovaný aj zvýšenými úrokovými sadzbami, všeobecnou ekonomickou stagnáciou Slovenska a vysokou mierou zdanenia. Na tom sa v najbližšom čase podľa Bruchánika pravdepodobne nič nezmení a úrokové sadzby sa budú pohybovať medzi 3,5 - 4 %. „V slovenskej ekonomike takisto v blízkej budúcnosti nemožno očakávať výrazné pozitívne zmeny. Hospodárenie štátu je vysoko deficitné, napriek rastúcim daniam, ktoré brzdia rozvoj podnikania,“ pripomenul analytik. V neposlednom rade podľa neho odrádza investorov zo Západu geopolitické smerovanie krajiny, čo znižuje zahraničné investície, ktoré posledné desaťročia ťahali ekonomiku.

Málo investícií do infraštruktúry a inovácií znamená, že ekonomika stráca konkurencieschopnosť a nevytvára pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou. Platy ľudí nestačia na to, aby pri aktuálnych úrokových sadzbách a cenách nehnuteľností kupovali viac bytov. Trh s novostavbami bude preto podľa analytika prešľapovať na mieste, dopyt ostane ohraničený a ceny bytov budú stagnovať. „To, čo bude zaujímavé sledovať do budúcna, je vývoj ponuky, ktorej ďalší rast by už mohol vyvolať istú nervozitu,“ dodal Bruchánik.
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