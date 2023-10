ANALÝZA: Ceny palivového dreva klesli, pred zimou by sa nemali meniť

Bratislava 14. októbra (TASR) - Ceny palivového dreva sa v tomto roku znížili a pred nadchádzajúcim zimným obdobím by sa nemali významne zmeniť. Potvrdil to pre TASR štátny podnik Lesy Slovenskej republiky, ako aj neštátne lesné podniky.



"Lesy Slovenskej republiky v roku 2023 zaznamenávajú pokles ceny palivového dreva. V porovnaní s januárom tohto roka klesla jeho cena o 29 %. Predpokladáme, že sa jeho cena bez výraznejších zmien udrží na aktuálnej úrovni," uviedla vedúca odboru komunikácie štátneho podniku Daša Makanová.



Ceny palivového dreva sa v rámci jednotlivých závodov štátnych lesov mierne líšia, no najžiadanejšie tvrdé listnaté drevo sa dá kúpiť za približne 70 eur za meter kubický (m3) vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH). Začiatkom roka ale štátni lesníci toto drevo predávali aj za viac ako 100 eur/m3 s DPH.



Makanová poznamenala, že štátny podnik palivové drevo cielene nevyrába. To vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe hodnotnejších sortimentov určených napríklad pre piliarske spracovanie. "V súčasnosti pociťujeme nižší dopyt obyvateľstva po palivovom dreve v porovnaní s vlaňajším rokom, resp. so začiatkom tohto roka," spresnila Makanová. Limity na palivové drevo pre domácnosti nie sú podľa nej stanovené.



"Ceny dreva v roku 2023 vo všeobecnosti oproti skokovému nárastu v rokoch 2021 až 2022 počas tohto roka výrazne klesali a dostali sa už späť na cenovú hladinu 20-ročného priemeru (2000-2020), ktorá ale ohrozuje ekonomické prežitie mnohých drobných obhospodarovateľov lesov," priblížil Milan Ovseník, predseda Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska (ÚRZVNLS).



"Pokles cien sa týka aj sortimentov palivového dreva, kde v tomto roku nezaznamenávame dramatický nedostatok či nepokrytie dopytu. Javí sa, že domácnosti sú po napätej situácii spôsobenej chaosom na trhu s energiami predzásobené," doplnil predseda únie.



"Tuhá zima a vysoké účty za plyn či elektrinu použitú na výrobu tepla tak pravdepodobne vyvolajú opätovne zvýšený dopyt po lacnom palivovom dreve, ktoré však nebude v čase a priestore okamžite k dispozícii. Tým bude vznikať lokálne na trhu chaos a napätie, čo môže viesť až k trestnej činnosti spôsobenej nelegálnou ťažbou palivového dreva pre energeticky chudobné domácnosti," dodal Ovseník.



Mestské lesy Banská Bystrica majú podľa vedúceho odbytu spoločnosti Jaroslava Bacúra oproti rovnakému obdobiu minulého roku cenu listnatého dreva pre obyvateľov okolitých obcí nižšiu o približne 15 %. Kým v roku 2022 dosiahla podľa neho cena m3 výšku 80 eur bez DPH, v tomto roku roku sa cena pohybovala na úrovni 70 eur/m3 bez DPH.



Ide podľa neho o drevnú hmotu v dĺžkach 4, 5, 6 metrov vhodnú na vykurovanie. "Túto hmotu vieme dodať približne do 14 dní, oproti vlaňajšku je však menší záujem. Pretože vlani bola trochu panika ohľadom energií, tak sa niektorí ľudia predzásobili drevom na kúrenie na rok-dva dopredu," podčiarkol.



"Na expedičnom sklade predávame aj drevo v jednometrových dĺžkach v menšom množstve a s dlhšími čakacími dobami. Tam sme cenu nemenili," zdôraznil Bacúr.



"Pred nadchádzajúcim zimným obdobím neočakávame výrazné zmeny cien palivového dreva, pretože jeho cena sa odvíja hlavne od ceny vlákninového dreva pre celulózovo-papierenský priemysel, v ktorom sa situácia stabilizovala," uzavrel vedúci oddelenia obchodu štátneho podniku Vojenské lesy a majetky (VLM) SR Ján Slúka.