Cez 100.000 podnikateľov nezaplatilo za vlaňajšok žiadnu daň z príjmu

Bratislava 13. novembra (TASR) - Takmer polovica spoločností, ktoré za rok 2020 odovzdali daňové priznanie, v ňom vykázala nulový alebo záporný hospodársky výsledok a nezaplatila tak žiadnu daň z príjmu. Je to pritom o tritisíc podnikateľov viac ako rok predtým, keď boli čísla stratových firiem rekordne vysoké, hoci sa ekonomike darilo. Vyplýva to z analýzy nadnárodnej poradenskej spoločnosti Dun&Bradstreet.



Do polovice októbra tohto roka vykázalo vo svojich daňových priznaniach nulový zisk alebo stratu dovedna 108.414 podnikateľov. Z celkového množstva firiem, ktoré v danom období priznanie odovzdalo (233.755), to predstavuje až 46 percent. „Negatívne výsledky súvisia s pandémiou ochorenia COVID-19, ktorá mala na podnikateľov výrazný dosah. Medziročne počet firiem v strate narástol, avšak len veľmi mierne, o tri percentá. Rok 2019 bol pritom rokom, keď sa slovenskej ekonomike darilo,“ upozornila analytička Dun&Bradstreet Petra Štěpánová.



Počet firiem, ktoré vykázali stratu alebo nulový zisk pritom od roku 2017 kontinuálne rastie. Za rok 2017 nulovú výšku dane vykázalo niečo vyše 25.000 firiem, no o rok neskôr, za zdaňovacie obdobie 2018, už to bolo takmer 97.000 spoločností. Naopak, podobným tempom klesá počet spoločností, ktoré vykázali daň vo výške do 1000 eur, a to z takmer 118.000 za rok 2017 na necelých 58.635 za rok 2019.



Za rok 2020 odviedlo na daniach sumu menšiu ako 1000 eur necelých 57.000 spoločností, pričom ešte menej firiem, celkovo 46.600, priznalo daň z príjmov vo výške od 1000 do 10.000 eur. Len sedem percent podnikateľov, a to 16.938, odviedlo do štátnej kasy vo forme daní za vlaňajšok sumu do výšky 100.000 eur. „Tradične najmenej podnikov štátu odviedlo najvyššie dane. Len jedno percento z celkového počtu odviedlo daň vo finančnom rozmedzí od 100.000 eur do jedného milióna. Doposiaľ ide o 2536 firiem. Daň z príjmov nad jeden milión eur vyšla 214 podnikom, čo predstavuje 0,09 percenta z daňových priznaných odovzdaných do polovice minulého mesiaca,“ uzavrela Štěpánová.