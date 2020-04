ANALÝZA: Chov oviec na Slovensku je v posledných rokoch na ústupe

Bratislava 10. apríla (TASR) - Chov oviec na Slovensku je v posledných rokoch na ústupe. Uviedol to v analýze analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák.



Informoval, že v minulom roku mali ovčie chovy na Slovensku podľa oficiálnych štatistík 322.000 kusov, teda 59 oviec na tisíc obyvateľov. Populácia oviec na Slovensku sa znižovala najmä v období po tzv. Nežnej revolúcii, v 90. rokoch. Medzi rokmi 1990 a 2000 sa ich počet znížil až o 42 %.



Následne v úvode tohto tisícročia podľa Koršňáka ovčiarstvo predsa len zaznamenalo miernu renesanciu, úrovne z roku 1990 však už ani zďaleka nedosiahlo, za rokom 1990 zaostávalo stále približne o tretinu.



"Naopak, od roku 2012 opätovne pozorujeme pozvoľný, ale predsa len dlhodobejší trend poklesu populácie oviec v chovných stádach na Slovensku. Medzi rokmi 2012 a 2019 sa ich populácia znížila až o 21 %. Aktuálny trend ovčiarstva je tak v kontradikcii s vývojom v EÚ, kde sa chovy oviec podarilo v posledných rokoch stabilizovať," spresnil analytik.



Klesajúci trend na Slovensku by tak podľa Koršňákových slov mohol naznačovať znižujúcu sa konkurencieschopnosť slovenských ovčiarov, ktorí aj napriek pretrvávajúcemu záujmu o ovčie produkty na domácom trhu neraz zápasia o prežitie.



Analytik poznamenal, že chov oviec sa na Slovensko, najmä do hornatých oblastí, rozšíril počas tzv. valašskej kolonizácie v 14. storočí z Balkánu (z Rumunska). Ovčiarstvo na Slovensku však podľa neho malo silnú tradíciu už pred nástupom valašskej kolonizácie, najmä na územní západného Slovenska.



"Odhaduje sa, že v 11. a 12. storočí tu tvorili ovce až 75 % všetkých hospodárskych zvierat. Aj napriek bohatej tradícii, z ktorej v súčasnosti prežíva najmä odkaz na valašskú kolonizáciu, sa však Slovensko už ani zďaleka neradí medzi najväčších chovateľov oviec v Európe, dokonca ani v prepočte na obyvateľa," dodal Koršňák.