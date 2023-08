Analýza: Chovatelia dojníc môžu rok 2022 hodnotiť ako úspešný

Bratislava 24. augusta (TASR) - Chovatelia dojníc môžu minulý rok hodnotiť ako jeden z tých úspešnejších. Uviedol to v analýze analytik FinStat Martin Lindák. Po rokoch 2019 a 2020, v ktorých sa odvetvie ocitlo v strate, prišlo podľa neho vytriezvenie a rok 2022 zakončili chovatelia vo výraznejšom pluse.



Spresnil, že spoločnosti v odvetví vlani dosiahli tržby vo výške viac ako 496 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 22,5 %. Za posledných osem rokov sú to najvyššie tržby tohto odvetvia, dôvodom nárastu tržieb bola inflácia v roku 2022. Podľa Štatistického úradu (ŠÚ) SR cena výrobkov z hovädzieho mäsa rástla medziročne od 20 % do 30 % a cena mlieka o vyše 20 %.



Napriek tomu, že chovateľom rástli aj náklady, dokázali podľa analytika zvýšiť svoje zisky, čo sa ukázalo na ziskovej marži. Z každého eura tržieb im ostalo skoro 7 eurocentov čistého zisku. Vďačiť za to môžu slabšiemu rastu ostatných nákladových položiek. Napríklad osobné náklady, ktoré sú ich druhým najvyšším nákladom. Oproti roku 2021 podrástli len o vyše percenta na 150 miliónov eur.



Poznamenal, že podľa účtovných závierok a dát ŠÚ SR sa venuje chovu dojníc na Slovensku vyše 300 spoločností. Viac ako polovica z nich sú poľnohospodárskymi družstvami. Najväčším hráčom sektora je dánska dvojica podnikateľov Soren Gerber Nielsen a Anders Holger Norgaard.



Upozornil, že spoločnosti či družstvá sa v mnohých prípadoch nevenujú len chovu dojníc s cieľom predaja mlieka. Zároveň sa venujú aj iným činnostiam v poľnohospodárstve. Príkladom je tržbami najväčšia First Farms Agra M, s. r. o., ktorá sa venuje aj rastlinnej výrobe či chovu ošípaných. Druhá v poradí Agrosev, s. r. o., dokonca prevádzkuje bioplynovú stanicu.



Celkové hospodárske výnosy, ktoré tvoria väčšinu výnosov sektora, narástli v roku 2022 medziročne o 17,7 %. Okrem tržieb ostatné položky ako tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu alebo ostatné výnosy z hospodárskej činnosti výrazne nevzrástli, čo spôsobilo nižší celkový rast hospodárskych výnosov ako tržieb. Do ostatných výnosov patrí aj položka dotácií zo strany štátu, ktoré poľnohospodárske podniky dostávajú vo rôzne miere. Táto položka výraznejšie nerástla a dlhodobo sa drží v rozmedzí od 145 do 163 miliónov eur.



Analytik dodal, že pre rastúce ceny rástli spoločnostiam aj náklady v rámci položky spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok. Tam patria náklady na energie a náklady na krmivá a ostatné tovary, ktoré s chovom súvisia. Náklady na tieto položky vzrástli medziročne o viac ako 26 % a za posledných osem rokov sú najvyššie. Aj keď percentuálne rástli rýchlejšie ako tržby, ich absolútna hodnota je nižšia.