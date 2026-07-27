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Analýza: Čínske obsadzovanie zahraničných trhov automobilmi silnie
Čína je podľa analýzy najväčším výrobcom osobných automobilov na svete.
Autor TASR
Bratislava 27. júla (TASR) - Čínske obsadzovanie zahraničných trhov automobilmi naberá na sile. Kým domáci predaj sa výrazne spomaľuje, vysoké produkčné kapacity nútia čínskych výrobcov expandovať na zahraničné trhy. Export čínskych automobiliek prudko rastie a čoraz výraznejšie sa im darí prenikať aj na európsky trh. Čínska konkurencia pritom prichádza v čase, keď spotrebitelia v Európe kupujú o štvrtinu menej automobilov ako pred začiatkom pandémie a tradiční domáci výrobcovia zároveň zaostávajú v adaptácii na čoraz obľúbenejšie alternatívne formy pohonov. Uviedli to analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP).
Čína je podľa analýzy najväčším výrobcom osobných automobilov na svete. Na prvú priečku sa dostala už v roku 2009, keď vyrobila približne 10 miliónov osobných áut. Dnes je jej produkcia takmer trojnásobná. Na začiatku tisícročia pritom nepatrila ani medzi desať najväčších výrobcov. Dynamický rast automobilového priemyslu odrážal rýchly rast životnej úrovne a bol poháňaný predovšetkým rastúcim domácim dopytom. K rozširovaniu výrobných kapacít zároveň významne prispeli rozsiahle programy štátnej podpory s dumpingovými cenami áut.
Situácia na domácom trhu sa však podľa IFP zhoršuje. Predaj osobných automobilov v prvej polovici tohto roka medziročne klesol približne o 20 %, čo predstavuje pokles o viac ako dva milióny vozidiel. Pokles prišiel v období postupného obmedzovania daňových úľav pri kúpe elektrifikovaných vozidiel. Súčasne však čínsky export automobilov výrazne zrýchľuje, v júni medziročne vzrástol o viac ako 70 %. Za prvý polrok Čína vyviezla približne o 1,8 milióna automobilov viac ako v rovnakom období minulého roka.
Vývoj podľa analytikov naznačuje, že výrobcovia čoraz viac smerujú svoju produkciu na zahraničné trhy. Ide o tzv. druhý čínsky šok, keď sa Čína naučila vyrábať komplexné produkty ako autá či stroje, ktoré cenovo významne konkurujú iným výrobcom a rýchlo obsadzujú trhy. Prvý čínsky šok sa udial na prelome tisícročí po vstupe Číny do Svetovej obchodnej organizácie. V tom čase išlo o obsadzovanie trhov skôr jednoduchšími manufaktúrnymi výrobkami, ako napríklad textilom, výrobkami z gumy a podobne.
Čínske automobilky zároveň posilňujú svoju pozíciu aj na európskom trhu. Kým začiatkom roka 2023 pochádzalo z Číny približne každé päťdesiate novoregistrované osobné vozidlo, dnes je to už približne každé desiate. Dovoz osobných automobilov z Číny v máji medziročne vzrástol o 94 % a za prvých päť mesiacov roka bol o 65 % vyšší ako v rovnakom období minulého roka.
Deväť z desiatich vozidiel dovezených z Číny pritom tvoria vozidlá s alternatívnym typom pohonu - hybridy alebo elektromobily. Práve ich popularita v EÚ naďalej rastie. Kým pred troma rokmi tvorili približne polovicu všetkých nových registrácií, dnes predstavujú už takmer tri štvrtiny novoregistrovaných osobných automobilov.
Analytici dodali, že expanzia čínskych automobiliek prebieha v období, keď európsky automobilový priemysel stále nedosiahol predpandemickú úroveň. Registrácie automobilov sú v EÚ o približne štvrtinu nižšie než pred pandémiou a viacerí tradiční výrobcovia prichádzajú o trhové podiely. Prispieva k tomu pomalšia adaptácia na rastúci dopyt po vozidlách s alternatívnym typom pohonu, ako aj slabšia cenová konkurencieschopnosť v porovnaní s čínskymi výrobcami.
Čína je podľa analýzy najväčším výrobcom osobných automobilov na svete. Na prvú priečku sa dostala už v roku 2009, keď vyrobila približne 10 miliónov osobných áut. Dnes je jej produkcia takmer trojnásobná. Na začiatku tisícročia pritom nepatrila ani medzi desať najväčších výrobcov. Dynamický rast automobilového priemyslu odrážal rýchly rast životnej úrovne a bol poháňaný predovšetkým rastúcim domácim dopytom. K rozširovaniu výrobných kapacít zároveň významne prispeli rozsiahle programy štátnej podpory s dumpingovými cenami áut.
Situácia na domácom trhu sa však podľa IFP zhoršuje. Predaj osobných automobilov v prvej polovici tohto roka medziročne klesol približne o 20 %, čo predstavuje pokles o viac ako dva milióny vozidiel. Pokles prišiel v období postupného obmedzovania daňových úľav pri kúpe elektrifikovaných vozidiel. Súčasne však čínsky export automobilov výrazne zrýchľuje, v júni medziročne vzrástol o viac ako 70 %. Za prvý polrok Čína vyviezla približne o 1,8 milióna automobilov viac ako v rovnakom období minulého roka.
Vývoj podľa analytikov naznačuje, že výrobcovia čoraz viac smerujú svoju produkciu na zahraničné trhy. Ide o tzv. druhý čínsky šok, keď sa Čína naučila vyrábať komplexné produkty ako autá či stroje, ktoré cenovo významne konkurujú iným výrobcom a rýchlo obsadzujú trhy. Prvý čínsky šok sa udial na prelome tisícročí po vstupe Číny do Svetovej obchodnej organizácie. V tom čase išlo o obsadzovanie trhov skôr jednoduchšími manufaktúrnymi výrobkami, ako napríklad textilom, výrobkami z gumy a podobne.
Čínske automobilky zároveň posilňujú svoju pozíciu aj na európskom trhu. Kým začiatkom roka 2023 pochádzalo z Číny približne každé päťdesiate novoregistrované osobné vozidlo, dnes je to už približne každé desiate. Dovoz osobných automobilov z Číny v máji medziročne vzrástol o 94 % a za prvých päť mesiacov roka bol o 65 % vyšší ako v rovnakom období minulého roka.
Deväť z desiatich vozidiel dovezených z Číny pritom tvoria vozidlá s alternatívnym typom pohonu - hybridy alebo elektromobily. Práve ich popularita v EÚ naďalej rastie. Kým pred troma rokmi tvorili približne polovicu všetkých nových registrácií, dnes predstavujú už takmer tri štvrtiny novoregistrovaných osobných automobilov.
Analytici dodali, že expanzia čínskych automobiliek prebieha v období, keď európsky automobilový priemysel stále nedosiahol predpandemickú úroveň. Registrácie automobilov sú v EÚ o približne štvrtinu nižšie než pred pandémiou a viacerí tradiční výrobcovia prichádzajú o trhové podiely. Prispieva k tomu pomalšia adaptácia na rastúci dopyt po vozidlách s alternatívnym typom pohonu, ako aj slabšia cenová konkurencieschopnosť v porovnaní s čínskymi výrobcami.